الاتحاد الأوروبي: نتوقع إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب حريق منطقة الزرايب
بالتزكية .. منصب جديد لـ سوريا في الأمم المتحدة
رياح محملة بالرمال تضرب البلاد.. وتحذيرات من انخفاض الرؤية وبرودة ليلية شديدة
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يكون قادرًا على إشعال حرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
إنتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس .. الخميس القادم
مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتوقع إدراج «الحرس الثوري» منظمة إرهابية
توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس .. تفاصيل عاجلة الآن
زيلينسكي: معلوماتنا تشير لاستعداد روسي لشن ضربة عسكرية ضخمة على أوكرانيا
تدهور الرؤية في الصحراء الغربية.. الأرصاد تُصدر إنذارا جويا بسبب نشاط الرياح
إذا كانت صادقة.. البرلمان الإيراني: مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ127 تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثاً

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعضاء الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر مع الكوادر الدبلوماسية الشابة ودعم مسيرتهم المهنية منذ بداية التحاقهم بالسلك الدبلوماسي.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي رحّب بأعضاء الدفعة الجديدة، وقدم التهنئة لهم على انضمامهم للسلك الدبلوماسي، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تفرض على الدبلوماسي المصري امتلاك قدر عالٍ من الكفاءة المهنية والقدرة على التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المتشابكة، بما يحفظ المصالح الوطنية العليا للدولة المصرية ويعزز من حضورها الفاعل على الساحة الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي شدد على أهمية الالتزام بقيم الانضباط والنزاهة، والتحلي بروح المسئولية والعمل الجماعي، إلى جانب الحرص على تطوير القدرات المعرفية واللغوية والاطلاع المستمر على مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية فى العمل الدبلوماسى، مشددا على أهمية مواكبة متطلبات العمل الدبلوماسي الحديث.

في ختام اللقاء، أعرب الوزير عبد العاطي عن ثقته في قدرة الدفعة الجديدة على تمثيل مصر بالشكل اللائق داخل وخارج البلاد، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية، ومؤكدًا استمرار الوزارة في توفير الدعم والتأهيل اللازمين لصقل مهاراتهم وبناء كوادر دبلوماسية مؤهلة وقادرة على حمل راية الدبلوماسية المصرية بكفاءة واقتدار.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الملحقين الدبلوماسيين الكوادر الدبلوماسية وزارة الخارجية

