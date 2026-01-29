وزير الخارجية يلتقي الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثاً

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعضاء الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر مع الكوادر الدبلوماسية الشابة ودعم مسيرتهم المهنية منذ بداية التحاقهم بالسلك الدبلوماسي.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي رحّب بأعضاء الدفعة الجديدة، وقدم التهنئة لهم على انضمامهم للسلك الدبلوماسي، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تفرض على الدبلوماسي المصري امتلاك قدر عالٍ من الكفاءة المهنية والقدرة على التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المتشابكة، بما يحفظ المصالح الوطنية العليا للدولة المصرية ويعزز من حضورها الفاعل على الساحة الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي شدد على أهمية الالتزام بقيم الانضباط والنزاهة، والتحلي بروح المسئولية والعمل الجماعي، إلى جانب الحرص على تطوير القدرات المعرفية واللغوية والاطلاع المستمر على مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية فى العمل الدبلوماسى، مشددا على أهمية مواكبة متطلبات العمل الدبلوماسي الحديث.

في ختام اللقاء، أعرب الوزير عبد العاطي عن ثقته في قدرة الدفعة الجديدة على تمثيل مصر بالشكل اللائق داخل وخارج البلاد، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية، ومؤكدًا استمرار الوزارة في توفير الدعم والتأهيل اللازمين لصقل مهاراتهم وبناء كوادر دبلوماسية مؤهلة وقادرة على حمل راية الدبلوماسية المصرية بكفاءة واقتدار.