سيامات كنسية جديدة بدير الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ

صلى نيافة الأنبا ديسقورس أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة كريفلباخ القداس الإلهي في الدير ذاته، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا دميان مطران إيبارشية شمالي ألمانيا، والأنبا يوحنا أسقف إيبارشية شمال الجيزة، وسام أصحاب النيافة عقب صلاة الصلح الشماس مرقس بخيت كاهنًا عامًا جديدًا باسم القس ماركوس، والشماس شكري موسى كاهنًا عامًا جديدًا باسم القس إيليا، وتم سيامة أحد خدام كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي بمدينة بتبورغ شماسًا كاملًا باسم دياكون ميشائيل للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما صلى الأحبار الأجلاء صلوات رسامة ١٠ من أبناء شعب الدير شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ١١ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالدير ذاته، وشارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة ومجمع الآباء رهبان الدير وسط حضور شعبي كثيف.

ويأتي ذلك في إطار احتفالات الإيبارشية بعيد نياحة القديس الأنبا أنطونيوس، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في الثاني والعشرين من شهر طوبة.

وعقب انتهاء الصلوات، زار أصحاب النيافة مزار المتنيح الأنبا ميشائيل أسقف الإيبارشية السابق.