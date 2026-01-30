قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة يانج أفريكانز
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 30-1-2026 والجرام يرتفع دينارين في أسبوع
بالرابط .. خطوات والأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2026 اونلاين
السيد البدوي : سأدعو لمؤتمر صحفي أعتذر فيه للشعب المصري عن تراجع دور الوفد
حسام موافي يحذر من استخدام هذه الأدوية بدون روشتة طبية.. فيديو
حسام موافي: هذه الأمراض تعرف بالتحليل المعملي.. فيديو
أبو الغيط من نيودلهي : لا سلام دون إنصاف فلسطين ووقف انتهاكات الاحتلال
مش دي النهاية | ناقد رياضي يكشف مفاجأة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
محافظات

استعدادات مكثفة ببورسعيد لانطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم | صور

استعدادات مكثفة بمحافظة بورسعيد لانطلاق مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن.. جداريات توثق 9 سنوات من رعاية القرآن الكريم
استعدادات مكثفة بمحافظة بورسعيد لانطلاق مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن.. جداريات توثق 9 سنوات من رعاية القرآن الكريم
محمد الغزاوى

استعدت محافظة بورسعيد بشكل مكثف لافتتاح فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تقام بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد.

انتهت المحافظة من إعداد المسرح الثقافي بصورة مختلفة تليق بضيوف مصر القادمين من أكثر من 30 دولة، وبما يعكس مكانة مصر وريادتها في خدمة القرآن الكريم.


وجرى تجهيز ممر رئيسي داخل المركز الثقافي يضم جداريات توثق تاريخ مسابقة بورسعيد الدولية على مدار 9 سنوات من رعاية وحفظ القرآن الكريم، حيث اشتملت الجداريات على لوحات ولافتات توثق الدورات السابقة، وتبرز أسماء المشايخ العظام الذين حملت الدورات أسماءهم، كما تروي تاريخ محافظة بورسعيد في احتضان ورعاية كتاب الله.

 استعدادات مكثفة بمحافظة بورسعيد لانطلاق مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن.. جداريات توثق 9 سنوات من رعاية القرآن الكريم

وضمت الاستعدادات إقامة مجسم كبير للمصحف الشريف في مدخل القاعة، إلى جانب شاشات إلكترونية تعرض اسم المسابقة وترحب بالوفود المشاركة من مختلف دول العالم، كما جرى تجهيز مسرح يليق بقيمة القرآن الكريم ومكانة مصر، مزود بعدد من الشاشات العملاقة التي يُعرض من خلالها كواليس وتجهيزات حفل الافتتاح.

وفي السياق ذاته، جهز التلفزيون المصري كاميرات عملاقة لنقل فعاليات الافتتاح باعتباره حدثًا عالميًا، وسط مشاركة رفيعة المستوى في حفل الافتتاح، تضم وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، وكبار علماء الأزهر الشريف، وعددًا من رجال الدولة والشخصيات العامة.

وتقام المسابقة في دورتها الدولية التاسعة هذا العام باسم الشيخ المرحوم محمود علي البنا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي الرئيس التنفيذي للمسابقة.

بورسعيد مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

