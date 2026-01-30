استعدادات مكثفة ببورسعيد لانطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم | صور

استعدت محافظة بورسعيد بشكل مكثف لافتتاح فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تقام بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد.

انتهت المحافظة من إعداد المسرح الثقافي بصورة مختلفة تليق بضيوف مصر القادمين من أكثر من 30 دولة، وبما يعكس مكانة مصر وريادتها في خدمة القرآن الكريم.



وجرى تجهيز ممر رئيسي داخل المركز الثقافي يضم جداريات توثق تاريخ مسابقة بورسعيد الدولية على مدار 9 سنوات من رعاية وحفظ القرآن الكريم، حيث اشتملت الجداريات على لوحات ولافتات توثق الدورات السابقة، وتبرز أسماء المشايخ العظام الذين حملت الدورات أسماءهم، كما تروي تاريخ محافظة بورسعيد في احتضان ورعاية كتاب الله.

استعدادات مكثفة بمحافظة بورسعيد لانطلاق مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن.. جداريات توثق 9 سنوات من رعاية القرآن الكريم

وضمت الاستعدادات إقامة مجسم كبير للمصحف الشريف في مدخل القاعة، إلى جانب شاشات إلكترونية تعرض اسم المسابقة وترحب بالوفود المشاركة من مختلف دول العالم، كما جرى تجهيز مسرح يليق بقيمة القرآن الكريم ومكانة مصر، مزود بعدد من الشاشات العملاقة التي يُعرض من خلالها كواليس وتجهيزات حفل الافتتاح.

وفي السياق ذاته، جهز التلفزيون المصري كاميرات عملاقة لنقل فعاليات الافتتاح باعتباره حدثًا عالميًا، وسط مشاركة رفيعة المستوى في حفل الافتتاح، تضم وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، وكبار علماء الأزهر الشريف، وعددًا من رجال الدولة والشخصيات العامة.

وتقام المسابقة في دورتها الدولية التاسعة هذا العام باسم الشيخ المرحوم محمود علي البنا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي الرئيس التنفيذي للمسابقة.