أخبار التوك شو| تحذير رسمي من الأرصاد.. تشغيل معبر رفح رسميا.. أسباب الإقبال الكبير على معرض الكتاب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

في ظل التطورات العالمية.. أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأثنين 2 فبراير 2026.

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمحيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الزهراني –أنصارية في جنوب لبنان، شمال نهر الليطاني، ما أسفر وفق المعلومات الأولية عن سقوط شهيد، فيما لم تصدر وزارة الصحة اللبنانية حصيلة نهائية حتى الآن.

12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك ارتفاع في درجات عن المعدلات الطبيعية بنسبة وصل لـ 7 درجات، والجميع من المواطنين يريد معرفة حالة الجو خلال الساعات المقبلة.

تشغيل معبر رفح رسميا.. مراسل اكسترا نيوز يرصد تطورات المشهد وآخر المستجدات

قال كريم كمال، مراسل "إكسترا نيوز"، إن معبر رفح بدأ التشغيل الرسمي في الاتجاهين، وسط استنفار كامل من جميع الجهات المصرية لتقديم الدعم الإنساني والطبي للأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن اليوم الأول شهد مغادرة 50 شخصًا من مصر إلى غزة، مقابل استقبال 50 قادمًا من القطاع.

بعدما تخطى عدد الزائرين 4.5 مليون.. أسباب الإقبال الكبير على معرض الكتاب هذا العام

أكد الدكتور حسام الضمراني، عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلي للثقافة، أن أجواء معرض الكتاب هذا العام كانت فى حالة حيوية واضحة، مشيرا إلى أنه يحتوي على التنظيم الجيد فى سهولة الحركة مع تنوع الأنشطة الثقافية المختلفة.

الصحة: 300 سيارة إسعاف لتقديم الخدمة الطبية للمرضى الفلسطينيين

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الصحة، أعلنت رفع درجة الاستعداد بمنشآت الرعاية الصحية تزامنا مع فتح معبر رفح لاستقبال المرضى والجرحى الوافدين من قطاع غزة.

مصادر: إسرائيل تنتظر وثيقة أمريكية منظمة بآلية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن إعلام إسرائيلي عن مصادر، أن إسرائيل تنتظر وثيقة أمريكية منظمة بشأن آلية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا بأكثر من 7% في أحدث تعاملات إلى 4506.78 دولار للأوقية.

عيار 21 الآن.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم

الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.