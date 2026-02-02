قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| تحذير رسمي من الأرصاد.. تشغيل معبر رفح رسميا.. أسباب الإقبال الكبير على معرض الكتاب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

في ظل التطورات العالمية.. أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأثنين 2 فبراير 2026.

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمحيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان
قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الزهراني –أنصارية في جنوب لبنان، شمال نهر الليطاني، ما أسفر وفق المعلومات الأولية عن سقوط شهيد، فيما لم تصدر وزارة الصحة اللبنانية حصيلة نهائية حتى الآن.

12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
تشهد البلاد خلال الفترة  الحالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك ارتفاع في درجات عن المعدلات الطبيعية بنسبة وصل لـ 7 درجات، والجميع من المواطنين يريد معرفة حالة الجو خلال الساعات المقبلة.

تشغيل معبر رفح رسميا.. مراسل اكسترا نيوز يرصد تطورات المشهد وآخر المستجدات
قال كريم كمال، مراسل "إكسترا نيوز"، إن معبر رفح بدأ التشغيل الرسمي في الاتجاهين، وسط استنفار كامل من جميع الجهات المصرية لتقديم الدعم الإنساني والطبي للأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن اليوم الأول شهد مغادرة 50 شخصًا من مصر إلى غزة، مقابل استقبال 50 قادمًا من القطاع.

بعدما تخطى عدد الزائرين 4.5 مليون.. أسباب الإقبال الكبير على معرض الكتاب هذا العام
أكد الدكتور حسام الضمراني، عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلي للثقافة، أن أجواء معرض الكتاب هذا العام كانت فى حالة حيوية واضحة، مشيرا إلى أنه يحتوي على التنظيم الجيد فى سهولة الحركة مع تنوع الأنشطة الثقافية المختلفة.

الصحة: 300 سيارة إسعاف لتقديم الخدمة الطبية للمرضى الفلسطينيين
عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الصحة، أعلنت رفع درجة الاستعداد بمنشآت الرعاية الصحية تزامنا مع فتح معبر رفح لاستقبال المرضى والجرحى الوافدين من قطاع غزة.

مصادر: إسرائيل تنتظر وثيقة أمريكية منظمة بآلية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن إعلام إسرائيلي عن مصادر، أن إسرائيل تنتظر وثيقة أمريكية منظمة بشأن آلية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%
عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا بأكثر من 7%  في أحدث تعاملات إلى 4506.78 دولار للأوقية.

عيار 21 الآن.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم
الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

البرامج التليفزيونية أسعار الدولار مسيرة إسرائيلية الأرصاد معبر رفح معرض الكتاب إسرائيل الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

رومانيا تكرم المخرج المسرحي الراحل صلاح السقا بمعرض القاهرة للكتاب

فتاوى

فتاوى| ماذا كان يفعل النبي في ليلة النصف من شعبان؟.. حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بالدعاء.. حكم الدعاء في ليلة النصف من شعبان بألفاظ مخصوصة

سيميوني

هل يقترب زمن سيميوني من نهايته؟ موسم مقلق يفتح باب التساؤلات في أتلتيكو مدريد

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد