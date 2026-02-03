إعداد جديد في iOS يحجب موقعك الدقيق عن شركات الاتصالات

كشفت منصة BleepingComputer أن آبل بدأت في طرح إعداد خصوصية جديد يحمل اسم "Limit Precise Location" أو "تقييد الموقع الدقيق" لمجموعة من هواتف آيفون و أجهزة آيباد بعد التحديث إلى iOS 26.3 وما بعده، بهدف الحد من قدرة شركات الاتصالات على تحديد موقع المستخدم بدقة عالية عبر الشبكات الخلوية.

أوضحت المنصة أن تفعيل هذا الإعداد يجعل شبكة المحمول قادرة فقط على معرفة الموقع التقريبي للجهاز على مستوى الحي أو المنطقة العامة، بدلًا من الوصول إلى عنوان الشارع أو الموقع التفصيلي الذي يمكن استخدامه لتتبع تحركات المستخدم.

كيف تقلل الميزة دقة تتبع الشبكات الخلوية؟

أوضحت BleepingComputer أن شبكات المحمول تعتمد منذ سنوات على بيانات تعرف باسم "معلومات موقع برج الاتصالات" أو CSLI، حيث تُحدَّد موقع الأجهزة من خلال تحليل الأبراج الخلوية التي تتصل بها الهواتف أثناء الحركة.

أشارت المنصة إلى أن ميزة "تقييد الموقع الدقيق" تعمل عبر تقليص المعلومات التي يشاركها الهاتف أثناء التواصل الأولي مع الأبراج، بحيث تحصل الشبكة على بيانات كافية لتقديم الخدمة من مكالمات وإنترنت، لكن من دون التفاصيل الدقيقة التي تسمح برسم خريطة دقيقة لتحركات المستخدم عبر الزمن

أجهزة مدعومة وتقنية مودم جديدة

أكدت تقارير أمنية متخصصة أن الميزة الجديدة تعتمد على مودمات اتصالات حديثة من فئة C1 وC1X طورتها آبل داخليًا لهواتف وآيبادات الأجيال الأخيرة، ما يجعلها متاحة حاليًا فقط لطرازات محددة مثل iPhone 16 Air وiPhone 16e وبعض نسخ iPad Pro المزودة باتصال خلوي.

أوضحت هذه التقارير أن هذه المودمات تحتوي على بروتوكولات خصوصية جديدة تعلم الشبكة عند تفعيل الخيار بأن عليها الاكتفاء بمستوى أقل دقة من بيانات الموقع، من دون التأثير في جودة الإشارة أو خدمات الطوارئ أو دقة الموقع التي تستخدمها التطبيقات عبر "خدمات الموقع" داخل النظام.

ما الذي تتأثر به هذه الإعدادات وما الذي لا يتأثر؟

أشارت BleepingComputer إلى أن إعداد "تقييد الموقع الدقيق" يقتصر تأثيره على البيانات التي تجمعها شركة الاتصالات نفسها، ولا يغيّر طريقة عمل التطبيقات التي تحصل على الموقع من GPS أو Wi‑Fi عبر إعدادات "خدمات الموقع" المعتادة في iOS وiPadOS.

أوضحت آبل في توثيقها، بحسب ما نقلته تقارير متخصصة، أن الميزة لا تؤثر كذلك على خدمات مثل "العثور على جهازي" أو مشاركة الموقع مع العائلة والأصدقاء، حيث تستمر هذه الخدمات في الاعتماد على آليات الموقع التقليدية داخل النظام، بينما يتقلص فقط مجال الرؤية المتاح لمزوّد خدمة الاتصالات على مستوى دقة تتبّع تحركات المستخدم.

طريقة تفعيل الميزة من الإعدادات

أكدت BleepingComputer أن المستخدم يمكنه تفعيل الميزة الجديدة عبر التوجه إلى "الإعدادات" ثم "خلوي" ثم "خيارات البيانات الخلوية"، حيث يظهر خيار "Limit Precise Location" الذي يمكن تشغيله أو إيقافه حسب الرغبة.

أوضحت المنصة أن النظام قد يطلب إعادة تشغيل الجهاز بعد تفعيل الخيار حتى يكتمل تطبيق الإعداد مع شبكة المحمول، على أن يظهر تأثير الميزة فقط إذا كان الجهاز يعمل على شبكة تدعم هذه الوظيفة الجديدة من جانب البنية التحتية للمشغل.