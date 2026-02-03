قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على خطى أوروبا.. أوكرانيا تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن لشهر شعبان
مواعيد مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري والقناة الناقلة
ترامب يحذر أوروبا: لدينا أفضل المعدات العسكرية ونبيعها للناتو
إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
نيويورك تايمز: إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع أمريكا
بعد إصابته بكسر في الترقوة.. جراحة ناجحة لنجم المصري باهر المحمدي
اجتماع مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في تركيا
أمام الكونجرس.. بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة في قضية إبستين
كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي
تكنولوجيا وسيارات

إعداد جديد في iOS يحجب موقعك الدقيق عن شركات الاتصالات

iOS
iOS

كشفت منصة BleepingComputer أن آبل بدأت في طرح إعداد خصوصية جديد يحمل اسم "Limit Precise Location" أو "تقييد الموقع الدقيق" لمجموعة من هواتف آيفون و أجهزة آيباد بعد التحديث إلى iOS 26.3 وما بعده، بهدف الحد من قدرة شركات الاتصالات على تحديد موقع المستخدم بدقة عالية عبر الشبكات الخلوية. 

أوضحت المنصة أن تفعيل هذا الإعداد يجعل شبكة المحمول قادرة فقط على معرفة الموقع التقريبي للجهاز على مستوى الحي أو المنطقة العامة، بدلًا من الوصول إلى عنوان الشارع أو الموقع التفصيلي الذي يمكن استخدامه لتتبع تحركات المستخدم.

كيف تقلل الميزة دقة تتبع الشبكات الخلوية؟

أوضحت BleepingComputer أن شبكات المحمول تعتمد منذ سنوات على بيانات تعرف باسم "معلومات موقع برج الاتصالات" أو CSLI، حيث تُحدَّد موقع الأجهزة من خلال تحليل الأبراج الخلوية التي تتصل بها الهواتف أثناء الحركة. 

أشارت المنصة إلى أن ميزة "تقييد الموقع الدقيق" تعمل عبر تقليص المعلومات التي يشاركها الهاتف أثناء التواصل الأولي مع الأبراج، بحيث تحصل الشبكة على بيانات كافية لتقديم الخدمة من مكالمات وإنترنت، لكن من دون التفاصيل الدقيقة التي تسمح برسم خريطة دقيقة لتحركات المستخدم عبر الزمن

أجهزة مدعومة وتقنية مودم جديدة

أكدت تقارير أمنية متخصصة أن الميزة الجديدة تعتمد على مودمات اتصالات حديثة من فئة C1 وC1X طورتها آبل داخليًا لهواتف وآيبادات الأجيال الأخيرة، ما يجعلها متاحة حاليًا فقط لطرازات محددة مثل iPhone 16 Air وiPhone 16e وبعض نسخ iPad Pro المزودة باتصال خلوي. 

أوضحت هذه التقارير أن هذه المودمات تحتوي على بروتوكولات خصوصية جديدة تعلم الشبكة عند تفعيل الخيار بأن عليها الاكتفاء بمستوى أقل دقة من بيانات الموقع، من دون التأثير في جودة الإشارة أو خدمات الطوارئ أو دقة الموقع التي تستخدمها التطبيقات عبر "خدمات الموقع" داخل النظام.

ما الذي تتأثر به هذه الإعدادات وما الذي لا يتأثر؟

أشارت BleepingComputer إلى أن إعداد "تقييد الموقع الدقيق" يقتصر تأثيره على البيانات التي تجمعها شركة الاتصالات نفسها، ولا يغيّر طريقة عمل التطبيقات التي تحصل على الموقع من GPS أو Wi‑Fi عبر إعدادات "خدمات الموقع" المعتادة في iOS وiPadOS. 

أوضحت آبل في توثيقها، بحسب ما نقلته تقارير متخصصة، أن الميزة لا تؤثر كذلك على خدمات مثل "العثور على جهازي" أو مشاركة الموقع مع العائلة والأصدقاء، حيث تستمر هذه الخدمات في الاعتماد على آليات الموقع التقليدية داخل النظام، بينما يتقلص فقط مجال الرؤية المتاح لمزوّد خدمة الاتصالات على مستوى دقة تتبّع تحركات المستخدم.

طريقة تفعيل الميزة من الإعدادات

أكدت BleepingComputer أن المستخدم يمكنه تفعيل الميزة الجديدة عبر التوجه إلى "الإعدادات" ثم "خلوي" ثم "خيارات البيانات الخلوية"، حيث يظهر خيار "Limit Precise Location" الذي يمكن تشغيله أو إيقافه حسب الرغبة. 

أوضحت المنصة أن النظام قد يطلب إعادة تشغيل الجهاز بعد تفعيل الخيار حتى يكتمل تطبيق الإعداد مع شبكة المحمول، على أن يظهر تأثير الميزة فقط إذا كان الجهاز يعمل على شبكة تدعم هذه الوظيفة الجديدة من جانب البنية التحتية للمشغل.

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

صلاة ليلة النصف من شعبان

صلاة ليلة النصف من شعبان .. 4 ركعات تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان

أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب

بعد إصابته بكسر في الترقوة.... عملية جراحية خلال الساعات القادمة لباهر المحمدي لاعب المصري

عملية جراحية خلال ساعات.. آخر تطورات إصابة باهر المحمدي لاعب المصري

الافتتاح

جميع السلع بأسعار مخفضة.. محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض أهلًا رمضان

اوقاف بني سويف

وكيل أوقاف بني سويف يجتمع بقيادات وعلماء المديرية استعداداً لشهر رمضان

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

