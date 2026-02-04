قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسريب جديد : آيفون قابل للطي بأزرار على نمط الآيباد وبطارية الأكبر حتى الآن

احمد الشريف

كشفت صحيفة The Mac Observer أن سلسلة من التسريبات الجديدة قدمت أول صورة شبه متكاملة لتصميم آيفون آبل القابل للطي المنتظر، مع تفاصيل لافتة حول أماكن الأزرار تشبه ما هو موجود حاليًا في أجهزة iPad mini بدل تصميم آيفون المعتاد. 

أوضحت الصحيفة أن المعلومات تستند إلى تسريبات نشرها حساب Instant Digital على منصة Weibo الصينية، إلى جانب تقارير مكملة من مواقع متخصصة مثل MacRumors، ما يمنح هذه الصورة الأولية وزنًا أكبر في متابعة شكل "iPhone Fold" قبل الإعلان الرسمي عنه.

أزرار الصوت إلى الحافة العلوية وزر الطاقة مع Touch ID

أوضحت The Mac Observer أن التسريبات تشير إلى نقل أزرار التحكم في الصوت من الجانب الأيسر – كما اعتاد مستخدمو آيفون منذ سنوات – إلى الحافة العلوية للجهاز ناحية اليمين، في ترتيب يكاد يطابق تصميم iPad mini الحالي.

أشارت التقارير إلى أن زر الطاقة المدمج بداخله مستشعر Touch ID سيظل في الحافة الجانبية اليمنى، إلى جانب زر مخصص لتشغيل الكاميرا أو ما يُعرف باسم Camera Control، بينما ستكون الحافة اليسرى للجهاز خالية تمامًا من الأزرار، في تغيير واضح لأسلوب توزيع الأزرار على جسم الهاتف.

بطارية أكبر وتصميم داخلي جديد

أكدت The Mac Observer أن تسريبًا موازيًا أشار إلى أن آيفون القابل للطي قد يحصل على بطارية بسعة تتجاوز 5500 ميلّي أمبير في الساعة، وهي – إذا تأكدت – ستكون الأكبر في أي هاتف آيفون حتى الآن. 

أوضحت الصحيفة أن تقارير MacRumors تحدثت كذلك عن تصميم داخلي "مكدّس" للمكونات، يهدف إلى استغلال المساحة بأقصى شكل ممكن داخل هيكل قابل للطي، مع إعادة توزيع اللوحة الأم، والبطارية، ووحدات الاتصال اللاسلكي بما يتناسب مع وجود مفصل (Hinge) في منتصف الجهاز.

كاميرا أمامية بثقب أصغر وجزيرة ديناميكية محدّثة

أشارت The Mac Observer إلى أن التسريبات تتحدث عن تغيير في شكل الكاميرا الأمامية، حيث ينتقل النظام من "جزيرة ديناميكية" كبيرة إلى ثقب دائري أصغر في الشاشة، مع احتمال تقليص مساحة Dynamic Island بشكل عام.

أوضحت تقارير MacRumors أن هذا التعديل قد يمنح آبل مساحة عرض أكبر للمحتوى في وضع الجهاز المفتوح، خاصة أن تسريبات سابقة تحدثت عن نسبة أبعاد للشاشة الداخلية أقرب لما هو موجود في iPad من حيث العرض، بدل الشكل الطولي الضيق الذي تتبناه بعض الهواتف القابلة للطي المنافسة.

شريط كاميرا أسود وألوان محدودة في النسخة الأولى

أكدت The Mac Observer أن التسريبات تشير أيضًا إلى أن الجهة الخلفية لآيفون القابل للطي ستضم شريطًا أفقيًا أسود للكاميرات، يمتد عرض الجهاز ويحمل العدسات والفلاش والمستشعرات، بدل الجزيرة المستطيلة التقليدية الموجودة في هواتف آيفون الحالية. 

أوضحت الصحيفة أن التسريبات ذكرت لونين للجهاز هما الأبيض ولون إضافي غير محدد بعد، ما يعني أن آبل قد تبدأ بعدد محدود من الألوان في الجيل الأول، على أن تتوسع لاحقًا إذا استقرت تجربة التصميم الجديد في السوق.

حديث عن نموذج "iPhone Flip" القابل للطي رأسيًا

أشارت The Mac Observer إلى أن تقريرًا من بلومبرج، نقلته 9to5Mac، ذكر أن آبل لا تختبر فقط نموذجًا واحدًا قابلًا للطي، بل تدرس أيضًا فكرة هاتف أصغر قابل للطي رأسيًا على طريقة هواتف الفليب تحت اسم غير رسمي "iPhone Flip".

أوضحت الصحيفة أن هذا النموذج ما زال في مرحلة "الاستكشاف" المبكر، وأن المصادر تؤكد أنه ليس مضمونًا أن يصل إلى خط الإنتاج، لكنه يشير إلى أن آبل تفكر في أكثر من اتجاه داخل فئة الهواتف القابلة للطي، ما بين جهاز بحجم أقرب إلى iPad mini عند الفتح، وآخر أقرب في فكرته إلى هواتف Galaxy Z Flip وMotorola Razr.

مشروع قيد التطوير وتفاصيل قابلة للتغيير

أكدت The Mac Observer في ختام تقريرها أن كل ما نُشر حتى الآن يظل ضمن نطاق التسريبات والتقارير غير الرسمية، وأن آبل لم تعلن بعد عن أي جهاز يحمل اسم iPhone Fold أو iPhone Flip بشكل رسمي. 

أوضحت الصحيفة أن مشروعات الأجهزة القابلة للطي تميل إلى التغير والتأجيل قبل الوصول إلى السوق، سواء بسبب تحديات المفصل، أو وزن الجهاز، أو عمر الشاشة والبطارية، لكن الصورة الحالية تشير إلى أن آبل – إذا قررت دخول هذا السوق – لن تكتفي بمجرد "آيفون يُطوى"، بل تعمل على إعادة ترتيب الأزرار والمكونات الداخلية لتقديم تصميم مختلف فعليًا عن هواتفها التقليدية

