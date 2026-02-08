قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
مواجهة إفريقية مرتقبة للزمالك أمام زيسكو الزامبي.. الموعد والقنوات الناقلة
11 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو بالكونفيدرالية الإفريقية
خدمات

قبل حلول رمضان.. اعرف أسعار التمور 2026 في المعارض والأسواق

أسعار التمور 2026
خالد يوسف

تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان 2026، تزايد بحث الكثير من المواطنين عن أسعار التمور في الأسواق بمختلف أنواعها، في ظل الإقبال الكبير عليها، حيث تعد أحد مظاهر الشهر الكريم.

أسعار التمور في رمضان

- تتراوح أسعار التمر الصعيدي المنتج في واحة سيوة ما بين 50 و70 جنيهًا للكيلو

- تتراوح أسعار التمر السيوي البشاير الأصفر ما بين 60 و70 جنيهًا للكيلو

- تتراوح أسعار تمر المجدول ما بين 150 و360 جنيهًا وفقًا للجودة والحجم.

- تتراوح أسعار التمر السيوي الناشف ما بين 25 و40 جنيهًا.

- يتراوح سعر علبة رطب سكري ما بين 600 و650 جنيهًا.

- تتراوح أسعار التمر السيوي درجة أولى ما بين 60 و70 جنيهًا

- تتراوح أسعار التمر الأسواني الناشف ما بين 25 و30 و35 و50 و65 و75 جنيهًا، وذلك حسب الجودة ودرجة الجفاف.

أسعار التمور في الأسواق

تختلف أسعار التمور في الأسواق، وذلك على حسب نوع الثمرة وطريقة التعبئة والجودة النهائية للمنتج، وإليكم قائمة لبعض أنواع البلح:

- تتراوح أسعار تمر الأبريمي ما بين 16 و38 جنيها .

- تتراوح أسعار تمر الشامية ما بين 16 و54 جنيها للكيلو.

- تتراوح أسعار تمر أبيض غزال ما بين 18 و 48 جنيها للكيلو .

- تتراوح أسعار تمر المركبي ما بين 17 و57 جنيها .

- تتراوح أسعار كيلو التمر الواحاتي ما بين 50 و70 جنيها .

- تتراوح أسعار علبة تمر بالمكسرات والشوكولاتة ميكس ما بين 135 و210 جنيهات.

أسعار التمر في المعارض الكبرى

- بلغ سعر كيلو تمر مجدول بزبدة البندق 5 قطع نحو 139 جنيهًا

- بلغ سعر كيلو تمر «دجلة نور» نحو 160 جنيهًا

- بلغ سعر كيلو تمر الوادي زادنا 700 جرام نحو 93 جنيهًا

- بلغ سعر كيلو تمر شالي وزن 1600 جرام نحو 124 جنيهًا

- بلغ سعر كيلو تمر سكري رطب ملكي 900 جرام نحو 319 جنيهًا

- بلغ سعر عبوتين تمر سيوي 700 جرام لكل عبوة نحو 140 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو تمر سيوي 5 كيلو نحو 399 جنيهًا.

حلول رمضان أسعار التمور 2026 شهر رمضان 2026 أسعار التمور في رمضان أحد مظاهر الشهر الكريم

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
وائل عوني
