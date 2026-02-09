طريقة 3-3-3 لإنقاص الوزن.. نظام بسيط يحارب السمنة دون حرمان

مع تصاعد الاهتمام بأنماط الحياة الصحية، برزت خلال الفترة الأخيرة طريقة جديدة لإنقاص الوزن حصدت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُعرف باسم طريقة 3-3-3، والتي تقوم على تنظيم العادات اليومية بدلًا من الاعتماد على الحميات القاسية أو الحرمان الغذائي، وفقًا لما أورده موقع Times Now.

وتستند هذه الطريقة إلى مبدأ فقدان الدهون بشكل تدريجي ومستدام، من خلال بناء روتين صحي متوازن يسهل الالتزام به على المدى الطويل.

ما هي طريقة 3-3-3 لإنقاص الوزن؟

طريقة 3-3-3 هي نظام غذائي وصحي وضعته أخصائية التغذية ومدربة الصحة الهندية سيمرون تشوبرا، ويعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية تهدف إلى تبسيط رحلة إنقاص الوزن، وهي:

تناول ثلاث وجبات متوازنة يوميًا

الالتزام بثلاث عادات صحية داعمة

تجنب ثلاث سلوكيات تعرقل فقدان الوزن

ويركز النظام على الاستمرارية والاعتدال بدلًا من التشدد الغذائي.

ثلاث وجبات يوميًا بتوازن مدروس

يعتمد نظام 3-3-3 على تناول ثلاث وجبات رئيسية دون الحاجة إلى حساب دقيق للسعرات الحرارية، شريطة أن تضم كل وجبة مزيجًا متوازنًا من العناصر الغذائية الأساسية، وتشمل:

البروتينات مثل البيض، الدجاج، الأسماك والبقوليات، لدورها في تعزيز الشعور بالشبع وبناء العضلات

مثل البيض، الدجاج، الأسماك والبقوليات، لدورها في تعزيز الشعور بالشبع وبناء العضلات الكربوهيدرات الصحية أو الألياف مثل الحبوب الكاملة، الخضراوات، الفاكهة والشوفان، التي توفر طاقة مستقرة وتحد من تقلبات السكر في الدم

مثل الحبوب الكاملة، الخضراوات، الفاكهة والشوفان، التي توفر طاقة مستقرة وتحد من تقلبات السكر في الدم الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، المكسرات، البذور والأفوكادو، والتي تدعم التمثيل الغذائي وتوازن الهرمونات

ويؤكد القائمون على النظام أن هذا التوازن يقلل نوبات الجوع المفاجئة ويحد من الإفراط في الأكل.

ثلاث عادات يومية تعزز خسارة الوزن

إلى جانب تنظيم الوجبات، يشدد نظام 3-3-3 على الالتزام بثلاث عادات يومية بسيطة لكنها فعالة:

المشي بعد تناول الطعام لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، ما يساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتنشيط حرق الدهون دون مجهود بدني شاق

لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، ما يساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتنشيط حرق الدهون دون مجهود بدني شاق شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا لدعم الهضم، وتنشيط الأيض، والحد من الرغبة في تناول الطعام دون حاجة فعلية

لدعم الهضم، وتنشيط الأيض، والحد من الرغبة في تناول الطعام دون حاجة فعلية النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا لما له من دور أساسي في تنظيم هرمونات الجوع والشبع وتقليل مستويات التوتر

ثلاث ممارسات يجب الابتعاد عنها

لضمان تحقيق نتائج فعالة، يحذر النظام من ثلاث عادات شائعة تؤثر سلبًا على فقدان الوزن:

تناول الطعام أثناء استخدام الهاتف أو متابعة الشاشات، لما يسببه من فقدان الإحساس بالكميات

الأكل في وقت متأخر من الليل، خاصة بعد الساعة الثامنة مساءً، لما له من تأثير سلبي على الساعة البيولوجية

الإكثار من المشروبات عالية السعرات، مثل العصائر المحلاة والمشروبات الغازية والقهوة المحلاة

هل طريقة 3-3-3 آمنة وفعالة؟

رغم أن طريقة 3-3-3 لا تُعد نظامًا علاجيًا معتمدًا طبيًا، فإن خبراء التغذية يرون أن مبادئها تتماشى مع الأسس الصحية المتعارف عليها، لاعتمادها على التغذية المتوازنة، والحركة اليومية، والنوم الكافي، والابتعاد عن العادات الضارة.

ويؤكد المتخصصون أن النجاح في إنقاص الوزن لا يرتبط بالشدة بقدر ما يعتمد على الالتزام والاستمرارية.

تنبيه صحي

ينصح الأطباء بضرورة استشارة مختص قبل اتباع هذا النظام، خاصة لمرضى السكري، ومن يعانون من اضطرابات هرمونية أو أمراض مزمنة، إضافة إلى النساء خلال فترتي الحمل والرضاعة.