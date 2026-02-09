استمرار حملات مجابهة ظاهرة فارزي القمامة في بورفؤاد.. صور

تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد حملاتها المكبرة لمجابهة ظاهرة فارزي القمامة ليلا و صباحا بناء على تعليمات الدكتور إسلام بهنساوى رئيس مجلس المدينة .

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بتكثيف المجهودات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات والقضاء على المظاهر العشوائية.

واكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن الحملات فى إطار جهود أجهزة المدينة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة، وتمثل إساءة للمظهر الجمالي والحضاري لمدينة بورفؤاد.

حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة

وأسفرت الحملة عن ضبط 1 تروسيكل وعدداً من عربات اليد كان يستخدمها فارزي القمامة، موجهاً بالتحفظ علي المضبوطات واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الظواهر، موجهاً بالتفتيش الدقيق لكافة مناور وغرف حراس العقارات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي بإستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق .

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد بأنه في الوقت التي تقوم به المدينة بالتطوير وتجميل شوارع المدينة نجد هناك البعض من الخارجين علي القانون والمخالفين يقومون بتشوية المظهر الجمالي للمدينة من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك وإلقائها خارج الصندوق مطالباً المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء علي تلك الظاهرة التي لا تليق بالمدينة.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إسلام بهنساوي بأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ تمركزات ثابتك ومتحركة بمحيط مرفقي المعديات وسط المدينة والرسوة وكوبري النصر العائم لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج المدينة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة.