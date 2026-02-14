اليوم.. انطلاق الدور النهائي لدوري السلة على الكراسي المتحركة

تنطلق منافسات الدور النهائي من بطولة الدوري العام لكرة السلة على الكراسي المتحركة للرجال موسم 2025–2026، اليوم السبت على صالة وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 9 أندية بعد ختام مرحلة الدور الأول التي حسمت ملامح المنافسة مبكرًا.

وتأتي المرحلة الحاسمة بعد منافسات قوية شهدها الدور الأول، والذي أُقيم بنظام المجموعتين، وأسفر عن تأهل أبرز الفرق إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل الموسم والمراكز الأولى.

كان فريق الحسن القاهرة قد أنهى الدور الأول متصدرًا المجموعة الأولى، بعدما قدم أداءً ثابتًا وحقق نتائج قوية وضعته في صدارة الترتيب، متفوقًا على البنك الأهلي ودمنهور والحسن الإسكندرية ومستقبل الإسكندرية، في مجموعة اتسمت بالندية حتى جولاتها الأخيرة.

أما في المجموعة الثانية، فقد تمكن الفيوم من اعتلاء القمة بعد عروض قوية أكدت جاهزيته للمنافسة على اللقب، متفوقًا على المنيا وبني سويف وكفر الشيخ، في مجموعة شهدت صراعًا محتدمًا على بطاقات التأهل.

ويأتي هذا الموسم في إطار خطة تطوير شاملة يشرف عليها الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين، بهدف رفع مستوى المنافسة الفنية وزيادة الاحتكاك بين الأندية، وهو ما انعكس بوضوح على أداء الفرق خلال الدور الأول.

وجاء ترتيب المجموعتين في الدور الأول على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

• البنك الأهلي

• الحسن القاهرة

• دمنهور

• الحسن الإسكندرية

• مستقبل الإسكندرية

المجموعة الثانية:

• المنيا

• الفيوم

• بني سويف

• كفر الشيخ

ووفق نظام البطولة، تأهلت الفرق الستة الأولى من المجموعتين إلى الدور النهائي لتحديد المراكز من الأول حتى السادس، فيما تتنافس باقي الفرق على تحسين مراكزها في الترتيب العام.

ومن المنتظر أن تشهد مواجهات الدور النهائي منافسة قوية بين الحسن القاهرة والفيوم في ظل تصدرهما مجموعتيهما، إلى جانب طموحات البنك الأهلي والمنيا ودمنهور وبني سويف في قلب موازين الترتيب.

ويعتمد نظام البطولة على منح الفائز نقطتين والخاسر نقطة واحدة، ما يجعل كل مباراة ذات أهمية كبيرة في حسابات التتويج، خاصة أن فارق النقاط قد يحسم اللقب في الجولات الأخيرة.

كما يتزامن الدور النهائي مع استمرار جهود الاتحاد لتوسيع قاعدة اللعبة، خاصة بعد إطلاق دوري السيدات بنظام 3x3، في خطوة تهدف إلى دعم المشاركة النسائية وتعزيز انتشار اللعبة على مستوى الجمهورية