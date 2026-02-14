قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
رياضة

اليوم.. انطلاق الدور النهائي لدوري السلة على الكراسي المتحركة

محمد سمير

تنطلق منافسات الدور النهائي من بطولة الدوري العام لكرة السلة على الكراسي المتحركة للرجال موسم 2025–2026، اليوم السبت على صالة وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 9 أندية بعد ختام مرحلة الدور الأول التي حسمت ملامح المنافسة مبكرًا.

وتأتي المرحلة الحاسمة بعد منافسات قوية شهدها الدور الأول، والذي أُقيم بنظام المجموعتين، وأسفر عن تأهل أبرز الفرق إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل الموسم والمراكز الأولى.

كان فريق الحسن القاهرة قد أنهى الدور الأول متصدرًا المجموعة الأولى، بعدما قدم أداءً ثابتًا وحقق نتائج قوية وضعته في صدارة الترتيب، متفوقًا على البنك الأهلي ودمنهور والحسن الإسكندرية ومستقبل الإسكندرية، في مجموعة اتسمت بالندية حتى جولاتها الأخيرة.

أما في المجموعة الثانية، فقد تمكن الفيوم من اعتلاء القمة بعد عروض قوية أكدت جاهزيته للمنافسة على اللقب، متفوقًا على المنيا وبني سويف وكفر الشيخ، في مجموعة شهدت صراعًا محتدمًا على بطاقات التأهل.

ويأتي هذا الموسم في إطار خطة تطوير شاملة يشرف عليها الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين، بهدف رفع مستوى المنافسة الفنية وزيادة الاحتكاك بين الأندية، وهو ما انعكس بوضوح على أداء الفرق خلال الدور الأول.

وجاء ترتيب المجموعتين في الدور الأول على النحو التالي:

المجموعة الأولى:
    •    البنك الأهلي
    •    الحسن القاهرة
    •    دمنهور
    •    الحسن الإسكندرية
    •    مستقبل الإسكندرية

المجموعة الثانية:
    •    المنيا
    •    الفيوم
    •    بني سويف
    •    كفر الشيخ

ووفق نظام البطولة، تأهلت الفرق الستة الأولى من المجموعتين إلى الدور النهائي لتحديد المراكز من الأول حتى السادس، فيما تتنافس باقي الفرق على تحسين مراكزها في الترتيب العام.

ومن المنتظر أن تشهد مواجهات الدور النهائي منافسة قوية بين الحسن القاهرة والفيوم في ظل تصدرهما مجموعتيهما، إلى جانب طموحات البنك الأهلي والمنيا ودمنهور وبني سويف في قلب موازين الترتيب.

ويعتمد نظام البطولة على منح الفائز نقطتين والخاسر نقطة واحدة، ما يجعل كل مباراة ذات أهمية كبيرة في حسابات التتويج، خاصة أن فارق النقاط قد يحسم اللقب في الجولات الأخيرة.

كما يتزامن الدور النهائي مع استمرار جهود الاتحاد لتوسيع قاعدة اللعبة، خاصة بعد إطلاق دوري السيدات بنظام 3x3، في خطوة تهدف إلى دعم المشاركة النسائية وتعزيز انتشار اللعبة على مستوى الجمهورية

السلة على الكراسي المتحركة انطلاق الدور النهائي لدوري السلة على الكراسي المتحركة فريق الحسن الفيوم مي زين الدين الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

