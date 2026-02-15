حملة رقابية على محلات صناعة وبيع الحلويات في حي المناخ ببور سعيد | شاهد

نفذت إدارتا شئون البيئة والمحلات بحى المناخ فى محافظة بورسعيد حملة رقابية على محلات صناعة وبيع الحلويات بمنطقتي قشلاق السواحل وخان الخليلي.

جاءت الحملة في إطار تكثيف استعدادات حي المناخ لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبناءً على تكليفات شيماء العزبي رئيسة حي المناخ

حملة رقابية وتفتيشية بمناخ بورسعيد على محلات صناعة الحلويات

استهدفت الحملة التي تابعها ميدانياً الاستاذ السيد الضوي سكرتير الحي وفريق عمل ادارة الاشغالات التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وسلامة أماكن إعداد وتخزين المنتجات، ومدى توافر وسائل السلامة المهنية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم منتجات آمنة خلال الشهر الكريم.



من أجل صحة آمنة وغذاء سليم



تأتي هذه الحملات ضمن خطة رقابية شاملة لضبط الأسواق، ورفع مستوى الانضباط، والتأكد من الالتزام بالمعايير المنظمة للعمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأكدت رئيسة حي المناخ استمرار الحملات التفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية بنطاق الحي طوال الفترة المقبلة، لضمان حماية المستهلك والحفاظ على المظهر الحضاري، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

