أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا

بثت القناة الأولى فيديو للحظة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمحافظين الجدد ونوابهم وحلف اليمين الدستورية وبعد ذلك عقد معهم اجتماعًا.

-الدكتور/ محمد سالمان موسى إبراهيم الزملوط، محافظاً لمطروح.

- الدكتور/ أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري، محافظاً للجيزة.

- - الدكتور/ محمد هانئ جمال الدين غنيم، محافظاً للفيوم.



- الدكتور/ علاء إبراهيم عبد المعطي أحمد، محافظاً للغربية.

- الدكتور/ إسماعيل محمد كمال إسماعيل، محافظاً لجنوب سيناء.

- المهندس/ أيمن محمد إبراهيم أحمد عطية، محافظاً للإسكندرية.

- حنان مجدي نور الدين محمد، محافظاً للوادي الجديد.

- الدكتور/ حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف، محافظاً لدمياط.

- المهندس/ عمرو حلمي حسان لاشين، محافظاً لأسوان.



- السيد/ نبيل السيد محمد حسب الله، محافظاً للإسماعيلية.

- عمرو محمد السيد الغريب، محافظاً للمنوفية.

- المهندس/ إبراهيم عبد القادر مكي محجوب، محافظاً لكفر الشيخ.

- هاني رشاد علي السيد، محافظاً للسويس.

شعبة المحمول تقدم اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة ومفاجأة بشأن الأسعار

يتابع جميع المواطنين قصة فارق السعر بين أسعار الموبايلات المحلية والمستوردة، وقرار فرض ضريبة على بعض الموبايلات، حتى ولو كانت محلية وتم شرائها من الخارج.

وأكد المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن هناك اقتراحا بخصوص الضرائب على الموبايلات، موضحا أن الاقتراح الذي تحدث عنه هدفه حل المشكلة القائمة خلال الفترة الأخيرة، أن الاقتراح مكون من بنود أولها السمح للمصريين بالدخول بـ 2 موبايل معفيين من الرسوم الجمركية كل عامين وبشرط وضع شريحة الشخص أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في الموبايل.

مطروح تطلق معرض كنوز لدعم الأسر المنتجة والحرف اليدوية بالمحافظات.. تفاصيل

أكد الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، أن معرض كنوز معرض مميز بالمحافظة، وهذا العام هو النسخة السادسة للمعرض، مشيرا إلى أن المعرض يضم مجموعة من العارضين المتميزن داخل محافظة مطروح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “يتم عرض المنتجات التي تميز المحافظة، منها زيت الزيتون والتمور والمنتجات الحرفية والتراثية، وجناح خاص بأيادي مصر والمنتجات اليدوية”.

وتابع: “الإقبال على المعرض عالي جدا، ونحن على مشارف دخول شهر رمضان”.



40 ألف ميجاوات في ذروة الصيف.. الكهرباء تكشف خطة الطوارئ والتحول نحو الطاقة النظيفة

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن قطاع الكهرباء والطاقة يحظي بدعم وإهتمام من قبل الدولة فى إطار خطة الدولة بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى انه أساس لخطة التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والتنمية الشاملة التي يجري تنفيذها فى مختلف ربوع البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه كان هناك خطة عاجلة لدعم وتطوير الشبكة، ونجحت هذه الخطة على مدار العام الماضي فى تقوية ودعم الشبكة وقدرتها على إستيعاب زيادة الأحمال غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال الصيف الماضي، وبلغت ما يقرب من 40 ألف ميجا وات.



انكسار الموجة الحارة يقترب.. انخفاض مفاجئ في الطقس يضرب القاهرة خلال ساعات

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر اليوم على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، وتتراوح العظمي نهارا على القاهرة الكبري ما بين ال29 إلى 30 درجة مئوية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن السواحل الشمالية الغربية تبدأ اليوم تشعر ببعض انخفاضات درجات الحرارة، نتيجة بداية دخول كتل هوائية شمالية من الناحية الغربية.

وتابع أن المناطق الداخلية من الجمهورية تظل تتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية الحارة التي تؤدي لإرتفاع درجات الحرارة، ولكن من غدا الكتل الهوائية الشمالية التي درجات حرارتها منخفضة تبدأ تؤثر على كل مناطق الجمهورية، وبالتالي من غدا هناك إنخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية.



تشديد الرقابة على المفرقعات والخرطوش قبل شهر رمضان.. فيديو

أكد وائل فايز المتخصص في أخبار وزارة التنمية المحلية والبيئة، أن ظاهرة استخدام الألعاب النارية والمفرقعات تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى خطر حقيقي يهدد سلامة المواطنين، بعد أن كانت مجرد أدوات احتفالية بسيطة في المناسبات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الاستخدام العشوائي لتلك المواد في الأعياد والأفراح واستقبال شهر رمضان أصبح يتسبب في إصابات خطيرة وحروق ومشكلات بالعين والجلد، بل ووصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة نتيجة الحرائق أو الاختناق، لافتًا إلى وقوع حوادث متكررة داخل الشوارع والمنازل بسبب الصواريخ والألعاب النارية.

الصحة توجه رسالة لمرضى السكر خلال رمضان

أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن صيام شهر رمضان يمثل فرصة ذهبية لتعزيز السلوكيات الصحية وتحسين نمط الحياة، مشددًا على أن القرار الطبي بالصيام لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن يجب أن يكون فرديًا وبعد استشارة الطبيب المعالج.



وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مرضى السكري يمكنهم الصيام حال استقرار حالتهم، مع ضرورة قياس مستوى السكر بانتظام، مؤكدًا أن القياس لا يفطر، وأنه يجب كسر الصيام إذا انخفضت النسبة عن 70 أو ارتفعت فوق 300، كما نصح بتقسيم الوجبات، وتقليل السكريات، وضبط جرعات الإنسولين بالتشاور مع الطبيب، لافتًا إلى أن غير المنتظمين أو من لديهم مضاعفات يُنصح بعدم صيامهم.

تحذيرات من الإفراط في تناول العرقسوس خلال رمضان.. يؤثر على الكلى.. فيديو



حذر الدكتور بهاء الدين ناجي استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، من بعض العادات الغذائية الخاطئة خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن اختيار المشروبات والأطعمة بطريقة غير مدروسة قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مشروب العرقسوس من أكثر المشروبات التي يجب الحذر منها، لأنه قد يرفع ضغط الدم ويؤثر سلبًا على وظائف الكلى حتى لدى الأشخاص غير المصابين بارتفاع الضغط، ناصحًا بالاكتفاء بكميات صغيرة خاصة لمرضى القلب والكلى والضغط.

وأشار إلى أن الخشاف من المشروبات الغنية بالسكريات نتيجة احتوائه على فواكه مجففة غالبًا ما تُحضر بإضافة السكر، لذلك يفضل تناوله بين الإفطار والسحور وليس مباشرة بعد الإفطار، لمنح الجسم فرصة لتنظيم إفراز الإنسولين والهضم بشكل طبيعي.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 16 فبراير 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 46.83 جنيه

سعر الشراء: 46.73 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.59 جنيه

سعر الشراء: 55.45 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.93 جنيه

سعر الشراء: 63.78 جنيه



أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الاثنين

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى 5760 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6720 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7680 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53760 جنيها.