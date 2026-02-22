قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر عيار 18 اليوم 22-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر أوسط أعيرة الذهب ثباتًا في أول تعاملات صباحية له اليوم الأحد الموافق 22-2-2026؛  رابع أيام شهر رمضان المعظم وذلك في محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

وسجل آخر تحديث لـ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5957 جنيه للشراء و 5914 جنيه للبيع.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

شهد سعر المشغولات الذهبية، استقرارًا مع أول تعاملات له اليوم  داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب ثابت

وسجل سعر المشغول الذهبي؛ ثباتًا على مستوى الأعيرة المختلفة بأول تداولات له اليوم.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

تراجع أمس

وتراجع سعر الذهب مساء أمس السبت  على مستوي الأعيرة الذهبية بشكل غير مسبوق، وذلك بما يقارب من 90 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية .

اسعار الذهب اليوم

معاودة الهبوط

وعاد سعر الذهب للتراجع مرة أخري مع أول تعاملات الأسبوع الجاري بعد أن ارتفع بمقدار 160 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب مساء اليوم نحو 6950 جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7943 جنيه للشراء و 7885 جنيه للبيع.

اسعار الذهب البوم

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7281 جنيه للشراء و 7228 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6950 جنيه للشراء و 6900 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5957 جنيه للشراء و 5914 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55.6 ألف جنيه للشراء و 55.2 ألف جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5108 دولار للشراء و 5106 دولار للبيع.

الذهب

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات السبت، تزامنًا مع عطلة البورصات العالمية، بعد أن أنهت الأوقية أسبوعها على مكاسب بلغت نحو 1.3% مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتجدد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وصعدت الأوقية في الأسواق العالمية بنحو 65 دولارًا خلال الأسبوع لتغلق قرب 5108 دولارات.

بيانات أمريكية تعزز تقلبات السوق

جاءت مكاسب الذهب العالمية بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع تجاوز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) مستوى 3%، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في المقابل، قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم أحقية الرسوم الجمركية التي فُرضت استنادًا إلى قانون الطوارئ الوطنية، ما دعم شهية المخاطرة في الأسواق ودفع الأسهم الأمريكية إلى تقليص خسائرها والتحول للصعود.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% ليتداول قرب مستوى 97.70 نقطة، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.081%، وهو ما حدّ من مكاسب الذهب نسبيًا.

