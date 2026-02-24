أخبار التكنولوجيا..6 مزايا لا تعرف عنها للذكاء الاصطناعي وكيفية مساعدته تنظيم نومك في رمضان و للعثور على أشيائك المفقودة .إليك أفضل جهاز تتبع بتقنية البلوتوث

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

6 مزايا لا تعرف عنها للذكاء الاصطناعي وكيفية مساعدته تنظيم نومك في رمضان؟

قد تتغير شهر رمضان أنماط الحياة اليومية لدى الكثيرين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد النوم والاستيقاظ وهنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي كأداة فعالة لمساعدة الصائمين في إعادة التوازن وذلك إلى ساعتهم البيولوجية، وتحسين جودة نومهم وذلك بطرق عملية وسهلة الاستخدام، بحسب تقرير نشرته مجلة "SLEEP".

اشحن موبايلك طول اليوم.. باور بانك جديد من شاومي “برخص التراب”

تعتزم شركة شاومي إطلاق باوربنك المغناطيسي فائق النحافة 5000 بقوة 15 واط في المؤتمر العالمي للجوال، ومن المرجح طرحه على نطاق أوسع بقوة 15 واط عالميًا في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2026 في 28 فبراير.

هاتف رائد ببطارية ضخمة.. إليك أهم مواصفات OnePlus 15T قبل إنطلاقه

بدأت شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية بالترويج لهواتفها القادمة، مثل Oppo Find N6 وHonor Magic V6. وأشارت التسريبات إلى وصول هاتف OnePlus 15T، واصفًا إياه بأنه جهازٌ مُصمّمٌ للمستخدمين الذين يُفضّلون الشاشات الأصغر حجمًا دون التضحية بالأداء.

للعثور على أشيائك المفقودة .. إليك أفضل جهاز تتبع بتقنية البلوتوث

دخلت شاومي رسميًا سوق أجهزة التتبع الذكية بإطلاقها جهاز Xiaomi Tag. وهو جهاز تتبع بلوتوث صغير الحجم مصمم لمساعدتك في العثور على المفاتيح والمحافظ والحقائب وغيرها من الأشياء المفقودة، مع دعمه لأنظمة تشغيل متعددة، مما يجعله متميزًا عن العديد من المنافسين. على عكس الحلول الاحتكارية التي تربطك بنظام تشغيل واحد، صُمم جهاز Xiaomi Tag ليعمل بسلاسة مع نظامي Apple وGoogle، مما يمنح المستخدمين مرونةً سواءً كانوا يستخدمون أجهزة iPhone أو Android.

