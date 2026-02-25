قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
سماعات Galaxy Buds 4 Pro تحصل على إيماءات بهز الرأس لكن بدون مكبر صوت في العلبة

Galaxy Buds
Galaxy Buds
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Google أن تحليلًا جديدًا لحزمة تطبيق Galaxy Buds الرسمية كشف عن مجموعة مزايا قادمة لسماعات سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds 4 Pro، في مقدمتها دعم إيماءات الرأس للرد على الأوامر بدون لمس السماعات.​

أوضحت المنصة أن التسريب جاء عبر موقع SammyGuru الذي حلّل نسخة محدثة من تطبيق Galaxy Buds، بعد حصوله على ملف APK مبكر، ليكشف عن إعدادات خاصة بإيماءات هزّ وإيماءة إيماء الرأس، مدمجة داخل التطبيق قبل الإعلان الرسمي عن السماعات.​

التحكم بهزّ وإيماءة الرأس للرد على Bixby والمكالمات

أشارت 9to5Google إلى أن Galaxy Buds 4 Pro ستتيح للمستخدم تنفيذ أوامر سريعة عبر تحريك الرأس، مثل الإيماء للموافقة أو هزّ الرأس للرفض، عند تلقي أسئلة بنمط «نعم/لا» من المساعد الصوتي Bixby بعد نسخته المحدَّثة.​

أكد التقرير أن هذه الإيماءات يمكن استخدامها أيضًا للرد على المكالمات أو رفضها، ولإيقاف الإشعارات الصوتية أثناء قراءتها، والتحكم في المنبهات والمؤقتات والتذكيرات، ما يسمح بالتفاعل في مواقف لا يكون فيها الكلام أو لمس السماعة عمليًا، مع تشابه واضح مع ما تقدمه أبل في AirPods وبعض مزايا Pixel Buds Pro 2.​

مزايا إضافية: البحث عن الهاتف والتصوير من السماعة

أوضحت المنصة أن تسريب التطبيق أظهر كذلك ميزة Find My Phone، حيث سيتمكن المستخدم من النقر المزدوج على زر علبة Galaxy Buds 4 Pro أثناء وجود السماعتين داخلها لشحنهما، ليقوم الهاتف بإصدار رنين يساعد على العثور عليه إذا كان قريبًا ومفقودًا بين الأغراض.​

أشارت 9to5Google إلى أن جذع السماعة (الـ Stem) سيدعم إيماءة الضغط والاستمرار (Pinch and hold) لتشغيل الكاميرا في الهاتف تلقائيًا لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو، وإن لم يتضح بعد ما إذا كانت الإيماءة ستلتقط الصورة فورًا أم ستشغّل مؤقتًا قصيرًا قبل التصوير.​

غياب مكبر الصوت في علبة الشحن خلافًا للتسريبات السابقة

أكد التقرير أن أحد العناصر اللافتة في تحليل ملف APK هو غياب أي إشارة لمكبر صوت مدمج في علبة Galaxy Buds 4 Pro، رغم أن تسريبات سابقة في 2025 كانت قد أشارت إلى احتمال إضافة سماعة صغيرة في العلبة لإصدار صوت عالٍ عند البحث عن السماعات المفقودة.​

أوضحت 9to5Google أن الرسوم التوضيحية الجديدة داخل التطبيق لم تعد تُظهر مساحة أو فتحات لمكبر صوت في العلبة، ما يرجّح أن سامسونج تخلّت عن هذه الفكرة في الجيل الحالي، ربما لأسباب تتعلق بالتكلفة أو التعقيد أو مقاومة الماء، مع احتمال عودتها مستقبلًا في جيل Buds 5 Pro.​

انتظار الإعلان الرسمي في حدث Galaxy Unpacked

أشارت المنصة في ختام التقرير إلى أن هذه المعلومات لا تزال مبنية على تفكيك مبكر لتطبيق Galaxy Buds، ما يعني أن التفاصيل النهائية قد تتغير مع الإعلان الرسمي عن Galaxy Buds 4 وGalaxy Buds 4 Pro خلال حدث Galaxy Unpacked المرتقب هذا الأسبوع إلى جانب سلسلة Galaxy S26.​

أكدت 9to5Google أن سامسونج تستعد على ما يبدو لمنافسة أبل وجوجل بقوة أكبر في سوق السماعات اللاسلكية الذكية، عبر مزايا مثل إيماءات الرأس العميقة التكامل مع Bixby وميزات العثور على الهاتف والتصوير عن بُعد، حتى مع الاستغناء عن مكبر الصوت في علبة الشحن في هذا الجيل.​

Galaxy Buds سماعات سماعات Galaxy Buds 4 Pro اللاسلكية Galaxy Buds 4

