مع ارتفاع درجات الحرارة وطول ساعات الصيام، يصبح العطش هو التحدي الأكبر للكثيرين في رمضان.



خبراء التغذية يؤكدون أن نوعية الطعام في الإفطار والسحور تلعب دورًا أساسيًا في تقليل الشعور بالعطش خلال اليوم، وليس فقط كمية الماء التي نشربها.

7 أكلات تحميك من العطش في الصيام.. اختيارات ذكية لسفرة رمضان

أكد الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة ل صدى البلد، على أفضل 7 أكلات تساعد جسمك على الاحتفاظ بالسوائل وتحميك من الجفاف أثناء الصيام:

1- الزبادي

الزبادي من أفضل الأطعمة التي ينصح بها في السحور، لأنه غني بالماء والبروبيوتيك التي تحسن الهضم وتقلل الحموضة.

كما أنه يساعد الجسم على الاحتفاظ بالسوائل لفترة أطول، خاصة إذا تم تناوله مع ثمرة فاكهة أو ملعقة عسل.

2- الخيار

الخيار يحتوي على نسبة عالية جدًا من الماء، لذلك يُعد من أقوى الأطعمة المقاومة للعطش.

إضافته إلى طبق السلطة أو تناوله في السحور يمنح الجسم ترطيبًا طبيعيًا يدوم لساعات.

3- البطيخ

يُعرف البطيخ بقدرته العالية على ترطيب الجسم، لأنه يتكون في معظمه من الماء، إضافة إلى احتوائه على معادن مهمة مثل البوتاسيوم الذي يعوض الأملاح المفقودة.

يمكن تناوله بعد الإفطار بساعتين كوجبة خفيفة منعشة.

4- الشوفان

رغم أنه ليس مليئًا بالماء، إلا أن الشوفان من الأطعمة التي تُهضم ببطء، ما يساعد على استقرار مستوى السكر في الدم وتقليل الشعور بالعطش والجوع معًا.

تناوله في السحور مع اللبن أو الزبادي خيار مثالي.

5- الخس

الخس من الخضروات الغنية بالماء والألياف، ويمنح إحساسًا بالانتعاش والشبع دون ثقل.

إدخاله يوميًا في طبق السلطة يحسن ترطيب الجسم بشكل ملحوظ.

6- الفول

الفول من أشهر أكلات السحور في مصر، وميزته أنه غني بالبروتين والألياف التي تمنح إحساسًا بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل الحاجة إلى الأكل أو الشعور بالعطش سريعًا.

الأفضل تناوله دون إضافة مخللات أو كميات كبيرة من الملح.

7- الشوربة الدافئة

طبق الشوربة في بداية الإفطار لا يمنح الدفء فقط، بل يعوض الجسم عن جزء كبير من السوائل المفقودة.

سواء كانت شوربة خضار أو عدس، فهي تساعد على تهيئة المعدة وترطيب الجسم تدريجيًا.

نصائح مهمة لتجنب العطش في رمضان

تجنب الأطعمة المالحة والمخللات

قلل من المقليات

وزع شرب الماء من الإفطار حتى السحور

ابتعد عن المشروبات الغازية

لا تكثر من الحلويات الثقيلة

العطش في الصيام لا يرتبط فقط بحرارة الجو، بل بما نضعه على سفرتنا.



اختياراتك الذكية في الإفطار والسحور تصنع فرقًا كبيرًا في راحتك طوال اليوم.