1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يستقبل وفدا من قضاة مجلس الدولة ويبحث آفاق التعاون لدعم السيادة القانونية وتعزيز العمل المؤسسي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من نادي قضاة مجلس الدولة بالغربية وقد ضم الوفد كلا من المستشار أسامة سعيد أبو العطا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة النادي ورئيس محكمة كفر الشيخ، والمستشار مبروك محمد حجاج نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل النادي وعضو المحكمة الإدارية العليا والمستشار القانوني لمحافظة كفر الشيخ، والمستشار أشرف عبد المنعم عبد الدايم نائب رئيس مجلس الدولة وأمين صندوق النادي ورئيس المحكمة الإدارية بأسوان، بالإضافة إلى المستشار أحمد سالم شكر نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير عام النادي وعضو محكمة القضاء الإداري بالحيرة، والمستشار محمد محمود وهدان وكيل مجلس الدولة وعضو مجلس الإدارة وعضو المحكمة التأديبية بالبحيرة، والمستشار محمد وجيه فايز المستشار المساعد بالمجلس وعضو مجلس الإدارة، والمستشار زياد شريف أبو زيد المندوب بمجلس الدولة وعضو مجلس الإدارة، بحضور السيد المستشار محمود إبراهيم ناجي المستشار مفوض الدولة لمحافظة كفر الشيخ، والمستشار مصطفى مسلم المستشار مفوض الدولة بمحافظة الغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء رحّب المحافظ بأعضاء الوفد، معبرًا عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به قضاة مجلس الدولة في دعم منظومة العدالة وحماية الحقوق الدستورية، مؤكدًا حرص المحافظة على تكثيف أطر التعاون المشترك مع مجلس الدولة باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في منظومة العمل القضائي والإداري.

وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إلى أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والجهات القضائية العليا، بما يسهم في تحقيق استقرار المجتمع وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات التي تصب في صالح المواطن وتدعم البيئة القانونية في المحافظة.

من جانبهم، قدّم قضاة مجلس الدولة التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له التوفيق في قيادة مسيرة التنمية على أرض الغربية، كما تبادلوا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدين استعدادهم للتعاون الفعّال في كافة المجالات القانونية والإدارية.

تحسين خدمات المواطنين 

وفي ختام الزيارة، أهدى وفد نادي قضاة مجلس الدولة لمحافظ الغربية درع النادي تقديرًا لدوره وحرصه على تعزيز أواصر التعاون والتنظيم المؤسسي بين المحافظة ومجلس الدولة.

اخبار محافظة الغربية دعم الاسر والعائلات محافظ الغربية مجلس قضايا الدولة ردع مخالفين

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود في ذكرى تأسيس الجامع الأزهر: نحتفل بصرح وقف في وجه طوفان التغريب

هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج

هل تجب الزكاة على أموال جهاز العروسين؟.. عطية لاشين يحسم الجدل

زكاة الفطر وحكامها

زكاة الفطر .. الإفتاء توضح أحكامها وتوقيتها ومشروعية إخراجها نقدًا

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

محمد انور
محمد انور
محمد انور

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

هانيا فهمي
هانيا فهمي
هانيا فهمي

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

