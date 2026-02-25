محافظ الغربية يستقبل وفدا من قضاة مجلس الدولة ويبحث آفاق التعاون لدعم السيادة القانونية وتعزيز العمل المؤسسي

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من نادي قضاة مجلس الدولة بالغربية وقد ضم الوفد كلا من المستشار أسامة سعيد أبو العطا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة النادي ورئيس محكمة كفر الشيخ، والمستشار مبروك محمد حجاج نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل النادي وعضو المحكمة الإدارية العليا والمستشار القانوني لمحافظة كفر الشيخ، والمستشار أشرف عبد المنعم عبد الدايم نائب رئيس مجلس الدولة وأمين صندوق النادي ورئيس المحكمة الإدارية بأسوان، بالإضافة إلى المستشار أحمد سالم شكر نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير عام النادي وعضو محكمة القضاء الإداري بالحيرة، والمستشار محمد محمود وهدان وكيل مجلس الدولة وعضو مجلس الإدارة وعضو المحكمة التأديبية بالبحيرة، والمستشار محمد وجيه فايز المستشار المساعد بالمجلس وعضو مجلس الإدارة، والمستشار زياد شريف أبو زيد المندوب بمجلس الدولة وعضو مجلس الإدارة، بحضور السيد المستشار محمود إبراهيم ناجي المستشار مفوض الدولة لمحافظة كفر الشيخ، والمستشار مصطفى مسلم المستشار مفوض الدولة بمحافظة الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء رحّب المحافظ بأعضاء الوفد، معبرًا عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به قضاة مجلس الدولة في دعم منظومة العدالة وحماية الحقوق الدستورية، مؤكدًا حرص المحافظة على تكثيف أطر التعاون المشترك مع مجلس الدولة باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في منظومة العمل القضائي والإداري.

وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إلى أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والجهات القضائية العليا، بما يسهم في تحقيق استقرار المجتمع وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات التي تصب في صالح المواطن وتدعم البيئة القانونية في المحافظة.

من جانبهم، قدّم قضاة مجلس الدولة التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له التوفيق في قيادة مسيرة التنمية على أرض الغربية، كما تبادلوا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدين استعدادهم للتعاون الفعّال في كافة المجالات القانونية والإدارية.

تحسين خدمات المواطنين

وفي ختام الزيارة، أهدى وفد نادي قضاة مجلس الدولة لمحافظ الغربية درع النادي تقديرًا لدوره وحرصه على تعزيز أواصر التعاون والتنظيم المؤسسي بين المحافظة ومجلس الدولة.