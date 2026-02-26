أوقاف الغربية تسلم التضامن 4 أطنان لحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا

أعلنت مديرية أوقاف الغربية اليوم عن تسليم (4) أطنان من لحوم صكوك الإطعام إلى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة

وجاء ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية أوقاف الغربية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين مديرية أوقاف الغربية ومديرية التضامن الاجتماعي بـالغربية، حيث تم تسليم الكميات المقررة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، وترسيخًا لقيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

دعم الأسر الاكثر احتياجا

وأكد فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف بالاهتمام بالبعد الاجتماعي إلى جانب الدور الدعوي، مشيرًا إلى استمرار جهود المديرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز أواصر التعاون والعمل المجتمعي المشترك.

تحسين قوافل الغذائية

وتواصل مديرية أوقاف الغربية أداء رسالتها الدعوية والوطنية، إيمانًا منها بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.