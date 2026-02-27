قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى العاشر من رمضان: مثلت أسمى معاني التضحية
لأجل غير مسمى .. تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة
أسرع طريقة لمعرفتها ودفعها.. الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا
أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026
مصطفى بكري : تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن
العاشر من رمضان| بكري: العمل والجهد قادران على صنع المعجزات وتحقيق الانتصارات
مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وفاروق جعفر في عزاء مصطفى رياض نجم الترسانة
حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية
موعد أذان الفجر يوم السبت 10 رمضان 2026.. اعرف توقيت السحور
محدش يقدر يزعلني.. نجل شعبان عبد الرحيم يكشف طريقة تعامله مع المواقف الصعبة
خصم 25% ورفع الإعفاء لـ100 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على العقارات
مصطفي بكري: تضحيات الجيش المصري درس حي في الشجاعة والانتماء الوطني
أرخص موبايل أندرويد تقدر تشتريه في عروض رمضان 2026 بمصر

كشفت منصات بيع إلكترونيات محلية أن أقل شريحة سعرية لـ هواتف أندرويد في السوق المصري خلال عروض رمضان 2026 تبدأ من حوالي 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه تقريبًا، مع تركز العروض على هواتف العلامات الاقتصادية مثل Infinix و Tecno و Nokia و شاومي.

أوضحت عروض رمضان المنشورة على مواقع مثل B.TECH وRamadan Offers وMobileMasr أن بعض المتاجر تطرح هواتف أندرويد أساسية بمواصفات متواضعة بسعة تخزين 32 إلى 64 جيجابايت وذاكرة 2 إلى 3 جيجابايت رام، مع دعم 4G وبطاريات بين 4000 و5000 ملي أمبير، وهي الفئة التي تستهدف المستخدم الذي يبحث عن أقل سعر ممكن لاستخدامات بسيطة مثل المكالمات وواتساب وتصفح خفيف.

أمثلة لهواتف أندرويد اقتصادية في السوق المصري

أشارت منصة MobileMasr المتخصّصة في رصد الهواتف الاقتصادية في مصر إلى أن أرخص الهواتف «الموثوقة نسبيًا» في 2026 تدور غالبًا حول 1500 إلى 2000 جنيه كحد أدنى، مع توصية بالتركيز على موديلات مثل Xiaomi Redmi A3 وInfinix Smart 8 وTecno Pop 8 وNokia C22 في فئة أقل من 5000 جنيه، لما تقدّمه من توازن بين السعر والأداء والبطارية.​

أكدت المنصة أن من يبحث عن أقل سعر ممكن قد يجد عروضًا فردية لهواتف أقل من 2000 جنيه في بعض المتاجر أو أثناء التخفيضات المحدودة، لكن الغالب أن أفضل قيمة مقابل السعر في رمضان 2026 ستكون في الفئة من 3000 إلى 5000 جنيه، حيث يحصل المستخدم على شاشة أكبر بدقة أفضل، وسعة تخزين أكبر، وتجربة أهدأ مع التطبيقات الأساسية.

كيف تختار أرخص موبايل يناسب استخدامك في رمضان؟

أوضحت أدلة الشراء المنشورة لموسم 2026 أن اختيار «أرخص موبايل أندرويد» لا يعتمد على السعر فقط، بل على توافقه مع طبيعة الاستخدام، إذ ينصح بالبحث عن أقل شيء 3 جيجابايت رام و32 أو 64 جيجابايت تخزين مع إمكان إضافة كارت ميموري، وبطارية لا تقل عن 4000 ملّي أمبير، حتى يظل الهاتف قابلًا للاستخدام اليومي دون بطء مزعج.​

أشارت الأدلة نفسها إلى أن الاستفادة من عروض رمضان التي تجمع بين الخصم الفوري والتقسيط بدون فوائد لدى سلاسل مثل B.TECH و2B وجوميا ونون قد تساعد المستخدم على تخطي الفئة «الأرخص تمامًا» إلى فئة أعلى قليلاً بسعر شهري مقبول، والحصول في المقابل على تجربة أفضل في الأداء والعمر الافتراضي للهاتف.

أندرويد هواتف أندرويد شاومي Nokia Infinix TECNO

