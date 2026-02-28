قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نقطة اللاعودة | إلى أين يقود التصعيد بين واشنطن وتل أبيب وطهران؟

نقطة اللاعودة| إلى أين يقود التصعيد بين واشنطن وتل أبيب وطهران؟
نقطة اللاعودة| إلى أين يقود التصعيد بين واشنطن وتل أبيب وطهران؟
ياسمين القصاص

شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية على إيران في الساعات الأولى من صباح السبت، حيث أفادت تقارير بوقوع انفجارات عنيفة في طهران وعدد من المدن الأخرى بمختلف أنحاء البلاد، في تصعيد لافت يعكس تطورا خطيرا في المشهد الإقليمي.

وفي مقطع فيديو استمر نحو ثماني دقائق نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي صباح السبت، أعلن دونالد ترامب أن بلاده أطلقت ما وصفه بـ"عمليات قتالية كبرى" داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدًا بدء تحرك عسكري واسع النطاق. 

وفي السياق ذاته، أعلنت إسرائيل رسميا أنها تنفذ ضربات تستهدف مواقع إيرانية محددة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام متعددة، فقد طالت الضربات أكثر من ثلاثين هدفا داخل إيران، من بينها مقر جهاز المخابرات، ووزارة الدفاع، وهيئة الطاقة النووية، إضافة إلى تقارير تشير إلى تعرض القصر الرئاسي الإيراني لهجمات مباشرة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أحد سكان طهران، وهو صحفي محلي، أن خدمات الهواتف الأرضية في العاصمة تعطلت بالكامل، في حين تعمل شبكات الهواتف المحمولة بشكل متقطع، ما يعكس حجم الاضطراب الذي تشهده البنية التحتية للاتصالات جراء الهجمات.

كما أفادت التقارير بأن مدينتي أصفهان وقم تعرضتا بدورهما لقصف، فيما أظهرت مقاطع مصورة تداولها إيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي تحليق عدد كبير من الصواريخ في أجواء البلاد، في مشاهد تعكس اتساع رقعة العمليات العسكرية.

ومن المتوقع أن إيران جهزت نفسها جيدا وخاصة انها بدأت بالدفاع عن نفسها من اليوم الأول بالرد بالصواريخ البالستية على تل أبيب
وهذا يعني ان إيران تستوعب الضربة الأولى وهذا ما يجعل مدة الحرب ليست بقصيرة 

 ومن الواضح ان أمريكا وإسرائيل ليس هدفها من هذه الحرب القضاء على النظام الإيراني فقط بل بوضع اليد على النفط الإيراني  وكل الطاقة في المنطقة، لربط المصالح الأمريكية الإسرائيلية على عموم منطقة الشرق الأوسط  والخطر سيكون كبيرا على دول الخليج وخاصة الإمارات وقطر  والاردن.

وعلى الصعيدين السياسي والميداني، شهدت الساعات الأخيرة تسارعا ملحوظا في تطورات التوتر بين واشنطن وطهران، وكان من أبرز المستجدات تجديد الرئيس الأمريكي رفضه القاطع لامتلاك إيران أسلحة نووية، بالتزامن مع تقارير عن وصول طائرات شبح أمريكية إلى إسرائيل، في مؤشر على تعزيز الاستعدادات العسكرية.

وفي أحدث تصريحاته بشأن الأزمة، أكد ترامب تمسك إدارته بموقفها الرافض بشكل مطلق لحصول إيران على سلاح نووي، مشددا في حديثه للصحفيين على أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى إلى التوصل لاتفاق مع طهران عبر المسار الدبلوماسي، غير أنه لم يستبعد اللجوء إلى الخيار العسكري في حال تعثرت الجهود السياسية.

وردا على سؤال حول احتمال استخدام القوة، أوضح ترامب: "لا أرغب في ذلك، لكن في بعض الأحيان قد يكون الأمر ضروريا"، بحسب ما نقلته شبكة "يوو نيوز" الإخبارية الأوروبية. 

كما أشار ترامب، إلى أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران، لافتا إلى عدم رضاه عن أداء الجانب الإيراني في المرحلة الراهنة، مع توقعه إجراء مزيد من المحادثات خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام تصريحاته، شدد الرئيس الأمريكي على أن الهدف الأساسي لإدارته يتمثل في إبرام اتفاق شامل مع إيران يعالج الخلافات القائمة عبر الوسائل الدبلوماسية، مؤكددًا أن المبدأ الثابت الذي تنطلق منه السياسة الأمريكية يتمثل في عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية تحت أي ظرف. 

إيران أمريكا إسرائيل ضرب أمريكا وإسرائيل إيران الولايات المتحدة ترامب الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

الاهلي

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

سيف زاهر

الأندية تستغل الجماهير.. سيف زاهر يوضح أزمة تذاكر الأهلي وزد بالدورى

ترشيحاتنا

هجوم على المنامة

مصدر إيراني يرجح استشهاد قادة كبار بالدولة.. وإدانة قطرية لهجمات طهران

علي شمخاني

ضربة في قلب إيران.. تقارير عبرية ترجح اغتيال علي شمخاني خلال الهجوم الإسرائيلي

إيران وإسرائيل

تنسيق ناري مزدوج… تل أبيب تلاحق رؤوس النظام الإيراني وواشنطن تضرب المواقع العسكرية

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد