لماذا سمي يوم القيامة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يجيب

تلقى الشيخ أحمد عصام، إمام مسجد السيدة زينب، سؤالًا من طفل يُدعى عبد السلام حول معنى كلمة «القيامة» ولماذا سُمّي يوم القيامة بهذا الاسم، موضحًا الدلالات القرآنية والشرعية للاسم ومعانيه العميقة في العقيدة الإسلامية.

وأجاب الشيخ أحمد عصام، إمام مسجد السيدة زينب، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» المذاع على قناة صدى البلد، أن كلمة القيامة تعني قيام الناس من قبورهم لرب العالمين من أجل البعث والحشر والحساب، مستشهدًا بقوله تعالى: «يوم يقوم الناس لرب العالمين»، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يشهد أهوالًا عظيمة سبق الحديث عنها، ويقف فيه العباد بين يدي الله للحساب على أعمالهم.

وأوضح أن من معاني القيامة كذلك قيام الحجة على الناس، حيث إن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبيّن طريق الحق والباطل، وأقام الدليل على عباده، مستشهدًا بقوله تعالى: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظلم نفس شيئًا»، مؤكدًا أن العدل الإلهي يتحقق في هذا اليوم، فلا يُظلم أحد مهما كان عمله صغيرًا أو كبيرًا.

وأضاف إمام مسجد السيدة زينب أن من معاني القيامة أيضًا قيام الأشهاد، وهم الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم يوم الحساب، مستشهدًا بقوله تعالى: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد»، موضحًا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون للأنبياء بأنهم بلّغوا رسالات ربهم إلى أقوامهم، كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأكد الشيخ أحمد عصام أن تعدد معاني كلمة القيامة يعكس عظمة هذا اليوم وأهميته، داعيًا الأطفال والشباب إلى فهم العقيدة فهمًا صحيحًا، والاستعداد ليوم الحساب بالعمل الصالح والتمسك بتعاليم الدين