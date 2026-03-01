بدء أعمال طبقة الأسفلت لترميمات مساكن منخفض الجامعة في بورفؤاد

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، سير العمل في مشروع تطوير ورفع كفاءة متخللات مساكن منخفض التكاليف "الجامعة" بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد، في إطار تنفيذ مشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين مستوى المعيشة وتطوير المناطق الأكثر احتياجًا، وضمن خطة المحافظة للنهوض بالمناطق غير المخططة ورفع كفاءة البيئة السكنية بها.

رئيس مدينة بورفؤاد : بدء اعمال طبقة الاسفلت لترميمات مساكن منخفض "الجامعة"

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية بمدينة بورفؤاد ، لتحقيق السيولة والإنسيابية فى حركة المواطنين والسيارات و لمواكبة أعمال التنمية بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي بأن مخطط تطوير المنطقة يخدم عقارات مساكن منخفض التكاليف "الجامعة"، حيث تتضمن الأعمال توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، ورفع كفاءة الإنارة باستخدام أعمدة ديكورية حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية، وتدعيم شبكة صفايات الأمطار، وإنشاء شبكة صرف صحي بداية من نوازل العقارات مروراً بغرف التفتيش وصولاً للمطابق العمومية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير، لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة، كما تتواصل أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، ورفع المخلفات بشكل دوري لتيسير الحركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد ، أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد يولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات تطوير البنية التحتية داخل مدينة بورفؤاد، مع التركيز على رفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى تحسين الشكل الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين ويدعم خطط التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وشدد الدكتور إسلام بهنساوي، على ضرورة مراعاة الحركة المرورية وتوفير السيولة اللازمة وعدم إعاقة حركة المركبات ، موجهًا الأجهزة المعنية بتخصيص المساحات الكافية لإقامة ساحات الانتظار لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة تزامناً مع انتهاء اعمال التطوير ورفع الكفاءة.

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد الشكر والتقدير للواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات، مثمنا جهود التعاون المشتركة والتي ساهمت في إحداث الكثير من المشروعات التنموية ، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية على أرض مدينة بورفؤاد.