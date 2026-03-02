تفقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بيت شيمش بالقدس المحتلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال نتنياهو:" نستهدف النظام الإيراني ردا على هجماتهم".

وأضاف نتنياهو:" أطالب بالالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية لتفادي أي أضرار".

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف أربعة مكاتب تابعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إضافة إلى موقع يضم مكان تواجد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، وذلك باستخدام صواريخ من طراز “خيبر”.