ترامب: توقعنا القضاء على القيادة الإيرانية في 4 أسابيع وحققناها خلال ساعة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن توقعات البعض بأنه سيسأم سريعا من الحرب مع إيران ويقرر إيقافها "غير صحيحة"، مؤكدا أن ما يجري "ليس مملا" كما يروج منتقدوه، مشيرا إلى  أنه توقع  القضاء على القيادة العسكرية الإيرانية في غضون 4 أسابيع لكنه حقق ذلك خلال ساعة.


وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية، أن تعامله مع الملف الإيراني تحكمه اعتبارات استراتيجية، مشددا على أنه لن يتخذ قراراته تحت ضغط التوقعات أو الانتقادات، 

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، ولم يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى الأراضي الإيرانية.

 وقال ترامب، عقب شن هجمات يوم السبت استهدفت القيادة العسكرية والسياسية الإيرانية: "لا أتوقع ردود فعل متسرعة تجاه فكرة إرسال قوات برية، كما يفعل أي رئيس يقول 'لن تكون هناك قوات على الأرض، أنا لا أقول ذلك، أنا أقول 'ربما لن نحتاج إليهم' أو 'إذا دعت الحاجة إليهم'".

وفي السياق ذاته ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرشد الإيراني علي خامنئي "تمت تصفيته" أثناء وجوده على مائدة الإفطار برفقة دائرته المقربة، مشيرًا في مقابلة مع فوكس نيوز  إلى أن العملية جرت بشكل مباغت.

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها بحماس خلال المقابلة، أن المعلومات الاستخباراتية كانت دقيقة، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة.

أعلنت تقارير إيرانية، استشهاد زوجة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، متأثرة بجراحها في قصف إسرائيلي على طهران.

