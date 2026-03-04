الغرف السياحية: الحركة الوافدة إلى مصر مستقرة.. وخطة عاجلة للحفاظ على معدلات النمو

شارك حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، في الاجتماع المصغر الذي عقده شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بحضور قيادات القطاع السياحي المصري، وذلك لمتابعة مستجدات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري في ظل التطورات الجيوسياسية بالمنطقة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في فعاليات قمة العالم السياحية ITB Berlin 2026 المقامة بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري.

وأكد حسام الشاعر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن المؤشرات الحالية تؤكد استقرار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق، وأن التأثير الناتج عن الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة ظل محدوداً وفي نطاقات ضيقة، ولم ينعكس بصورة جوهرية على معدلات التشغيل.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن القطاع السياحي المصري يتمتع بمرونة كبيرة وقدرة على التعامل مع المتغيرات، ولدينا خبرات تراكمية في إدارة الأزمات تُمكّننا من الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين.

وأوضح أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من السيناريوهات وخطط التحرك السريع، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على:

- وضع خطة تحرك قصيرة المدى للتعامل مع أي مستجدات محتملة.

- تكثيف التواصل مع منظمي الرحلات وشركاء المهنة بالأسواق الرئيسية.

- متابعة مؤشرات الحجز والأشغال بصورة يومية لاتخاذ قرارات استباقية.

وشدد الشاعر على أن ما نشهده منذ بداية العام الجاري هو أداء إيجابي ومعدلات نمو ملحوظة، وهدفنا الأساسي الحفاظ على هذا الزخم والبناء عليه، وتجاوز التحديات.

واختتم رئيس اتحاد الغرف السياحية تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق الكامل بين الاتحاد ووزارة السياحة والآثار وكافة غرف القطاع يضمن سرعة اتخاذ القرار ووحدة الرسالة الموجهة للأسواق الدولية، بما يعكس صورة مصر كمقصد سياحي آمن ومستقر وقادر على استيعاب مختلف أنماط الحركة السياحية.