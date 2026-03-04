قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الغرف السياحية: الحركة الوافدة إلى مصر مستقرة.. وخطة عاجلة للحفاظ على معدلات النمو

حسام الشاعر
حسام الشاعر
محمد الاسكندرانى

 شارك حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، في الاجتماع المصغر الذي عقده شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بحضور قيادات القطاع السياحي المصري، وذلك لمتابعة مستجدات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري في ظل التطورات الجيوسياسية بالمنطقة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في فعاليات قمة العالم السياحية ITB Berlin 2026 المقامة بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري.

الاتحاد المصري للغرف السياحية 

وأكد حسام الشاعر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن المؤشرات الحالية تؤكد استقرار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق، وأن التأثير الناتج عن الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة ظل محدوداً وفي نطاقات ضيقة، ولم ينعكس بصورة جوهرية على معدلات التشغيل.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن القطاع السياحي المصري يتمتع بمرونة كبيرة وقدرة على التعامل مع المتغيرات، ولدينا خبرات تراكمية في إدارة الأزمات تُمكّننا من الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين.

وأوضح أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من السيناريوهات وخطط التحرك السريع، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على:

- وضع خطة تحرك قصيرة المدى للتعامل مع أي مستجدات محتملة.

- تكثيف التواصل مع منظمي الرحلات وشركاء المهنة بالأسواق الرئيسية.

- متابعة مؤشرات الحجز والأشغال بصورة يومية لاتخاذ قرارات استباقية.

وشدد الشاعر على أن ما نشهده منذ بداية العام الجاري هو أداء إيجابي ومعدلات نمو ملحوظة، وهدفنا الأساسي الحفاظ على هذا الزخم والبناء عليه، وتجاوز التحديات.

واختتم رئيس اتحاد الغرف السياحية تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق الكامل بين الاتحاد ووزارة السياحة والآثار وكافة غرف القطاع يضمن سرعة اتخاذ القرار ووحدة الرسالة الموجهة للأسواق الدولية، بما يعكس صورة مصر كمقصد سياحي آمن ومستقر وقادر على استيعاب مختلف أنماط الحركة السياحية.

