قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| أسعار حواسيب ماك الجديدة تصدم المستخدمين.. كيف قفز Claude إلى عرش تطبيقات الآيفون فجأة؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

سباق المتصفحات يشتعل.. خطوة مفاجئة من جوجل تغير قواعد اللعبة
 

في خطوة تعكس احتدام المنافسة في سوق المتصفحات، أعلنت شركة جوجل Google، عن تسريع وتيرة تحديثات متصفحها كروم Chrome، في وقت تسعى فيه متصفحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركات مثل OpenAI وPerplexity AI إلى اقتطاع حصة من سوق ظل لسنوات تحت هيمنة كروم.

من نزاع عسكري للقمة.. كيف قفز Claude إلى عرش تطبيقات الآيفون فجأة؟

شهد نموذج الذكاء الاصطناعي كلود Claude، قفزة لافتة في شعبيته عقب إدراجه الأسبوع الماضي على القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق باستخداماته.

يهدد ملايين الأجهزة.. سلاح سيبراني غامض يضرب هواتف آيفون بصمت

كشف باحثون في الأمن السيبراني عن حزمة أدوات اختراق متقدمة قادرة على استهداف هواتف آيفون التي تعمل بإصدارات قديمة من نظام التشغيل، مشيرين إلى أنها انتقلت من جهة حكومية إلى أيدي مجرمين إلكترونيين.

قبل أن تصل للمتاجر.. سلسلة سامسونج S26 تحقق أرقاما غير مسبوقة

تشير مؤشرات أولية إلى أن سلسلة سامسونج Samsung Galaxy S26 تحقق طلبا يفوق التوقعات، في استمرار لنجاح سلسلة Galaxy S، ولكن بزخم استثنائي هذا العام.


وداعا للعبارات المزعجة.. ما الذي تخفيه النسخة الجديدة من ChatGPT؟

في خطوة تعكس استجابة مباشرة لانتقادات المستخدمين، أعلنت شركة OpenAI، أن نموذجها الجديد GPT-5.3 Instant سيعمل على تقليل ما وصفه البعض بـ"النبرة المزعجة" و"التحذيرات الوعظية" التي أثارت استياء شريحة من مستخدمي ChatGPT خلال الفترة الماضية.


آبل تهز السوق.. أسعار حواسيب ماك الجديدة تصدم المستخدمين

أعلنت شركة آبل Apple، رسميا، عن إطلاق نماذج جديدة من MacBook Pro وMacBook Air مزودة بأحدث شرائحها M5، إلى جانب تحديثات في تشكيلة Studio Display، في أكبر تجديد لأجهزة “ماك” منذ أكثر من عام.


وداعا للوحة المفاتيح.. "أنثروبيك" تكشف عن مستقبل البرمجة بالصوت فقط

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق وضع الصوت Voice Mode في نموذج Claude، مساعدها الذكي للبرمجة الموجه للمطورين، في خطوة تعد تقدما مهما نحو تدفقات عمل برمجية أكثر تفاعلية وأقل اعتمادا على الكتابة اليدوية.


قبل إطلاقه بأيام.. تسريبات تقلب الموازين حول هونر Magic V6

أزاحت شركة هونر Honor، الستار عن هاتفها القابل للطي Honor Magic V6 خلال مشاركتها في معرض Mobile World Congress 2026 للأسواق العالمية، قبل أن تؤكد لاحقا موعد إطلاقه في الصين في 10 مارس.

هل انتهى عصر المفاتيح؟.. سامسونج تطلق سلاحها السري لفتح الأبواب

أعلنت شركة سامسونج Samsung، اعتمادها لمعيار الأقفال الذكية الجديد Aliro، وهو معيار تديره الجهة نفسها المسؤولة عن معيار Matter، في خطوة تعزز حضورها ضمن منظومة المنزل الذكي.

جوجل تكشف أسرار Gemini.. تحديث جديد يغير قواعد اللعبة في المنزل الذكي

أعلنت شركة جوجل Google، عن حزمة تحديثات جديدة لتجربة Gemini ضمن منظومة المنزل الذكي، تتضمن إصلاحات وتحسينات واسعة على الأوامر الصوتية؛ استجابة لعدد من الشكاوى الشائعة والمتخصصة من المستخدمين.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا أخبار التقنية علةم وتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

جانب من الأعمال

محافظ كفر الشيخ: صيانة خط الطرد الرئيسي بدمرو بطول 1500 متر| صور

جامعة المنيا

جامعة المنيا تعلن اعتماد المستشفى الجامعي الثلاثي

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة حسم طلبات إحلال وتجديد الوحدات البحرية

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد