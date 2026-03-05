أخبار التكنولوجيا| أسعار حواسيب ماك الجديدة تصدم المستخدمين.. كيف قفز Claude إلى عرش تطبيقات الآيفون فجأة؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



سباق المتصفحات يشتعل.. خطوة مفاجئة من جوجل تغير قواعد اللعبة



في خطوة تعكس احتدام المنافسة في سوق المتصفحات، أعلنت شركة جوجل Google، عن تسريع وتيرة تحديثات متصفحها كروم Chrome، في وقت تسعى فيه متصفحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركات مثل OpenAI وPerplexity AI إلى اقتطاع حصة من سوق ظل لسنوات تحت هيمنة كروم.

من نزاع عسكري للقمة.. كيف قفز Claude إلى عرش تطبيقات الآيفون فجأة؟



شهد نموذج الذكاء الاصطناعي كلود Claude، قفزة لافتة في شعبيته عقب إدراجه الأسبوع الماضي على القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق باستخداماته.

كشف باحثون في الأمن السيبراني عن حزمة أدوات اختراق متقدمة قادرة على استهداف هواتف آيفون التي تعمل بإصدارات قديمة من نظام التشغيل، مشيرين إلى أنها انتقلت من جهة حكومية إلى أيدي مجرمين إلكترونيين.

تشير مؤشرات أولية إلى أن سلسلة سامسونج Samsung Galaxy S26 تحقق طلبا يفوق التوقعات، في استمرار لنجاح سلسلة Galaxy S، ولكن بزخم استثنائي هذا العام.

في خطوة تعكس استجابة مباشرة لانتقادات المستخدمين، أعلنت شركة OpenAI، أن نموذجها الجديد GPT-5.3 Instant سيعمل على تقليل ما وصفه البعض بـ"النبرة المزعجة" و"التحذيرات الوعظية" التي أثارت استياء شريحة من مستخدمي ChatGPT خلال الفترة الماضية.

أعلنت شركة آبل Apple، رسميا، عن إطلاق نماذج جديدة من MacBook Pro وMacBook Air مزودة بأحدث شرائحها M5، إلى جانب تحديثات في تشكيلة Studio Display، في أكبر تجديد لأجهزة “ماك” منذ أكثر من عام.

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق وضع الصوت Voice Mode في نموذج Claude، مساعدها الذكي للبرمجة الموجه للمطورين، في خطوة تعد تقدما مهما نحو تدفقات عمل برمجية أكثر تفاعلية وأقل اعتمادا على الكتابة اليدوية.

أزاحت شركة هونر Honor، الستار عن هاتفها القابل للطي Honor Magic V6 خلال مشاركتها في معرض Mobile World Congress 2026 للأسواق العالمية، قبل أن تؤكد لاحقا موعد إطلاقه في الصين في 10 مارس.

أعلنت شركة سامسونج Samsung، اعتمادها لمعيار الأقفال الذكية الجديد Aliro، وهو معيار تديره الجهة نفسها المسؤولة عن معيار Matter، في خطوة تعزز حضورها ضمن منظومة المنزل الذكي.

أعلنت شركة جوجل Google، عن حزمة تحديثات جديدة لتجربة Gemini ضمن منظومة المنزل الذكي، تتضمن إصلاحات وتحسينات واسعة على الأوامر الصوتية؛ استجابة لعدد من الشكاوى الشائعة والمتخصصة من المستخدمين.