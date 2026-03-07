سماع الشهود في محاكمة 8 متهمين بخلية القروض الإرهابية.. الثلاثاء

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الثلاثاء المقبل الموافق 10 مارس 2026، للشهود في محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 476 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية وإنشاء تطبيق للقروض.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من أبريل من عام 2022 وحتى نوفمبر 2022، المتهمين ارتكبوا سلوكا بقصد الأضرار بالأموال بأن أنشأوا تطبيقات لإقراض الأموال للمواطنين خارج السوق المصرفي، كما قاموا بتمرير المكالمات التليفونية الدولية دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين مرروا المكالمات التليفونية الدولية دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وحازوا أجهزة اتصالات لا سلكية دون الحصول على تصريح بذلك بان حازوا أجهزة "سيم بوكس"، اللاسلكية لاستخدامها في تمرير المكالمات الدولية.