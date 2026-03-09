أخبار التوك شو| أحمد موسى: الرئيس السيسي وجّه رسائل مهمة خلال إفطار أكاديمية الشرطة.. هل مرطب الشفايف يفطر في نهار رمضان؟

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هل مرطب الشفايف يفطر في نهار رمضان؟.. علي جمعة يجيب

أكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الشريعة الإسلامية جاءت تيسيرًا على الصائمين، موضحًا عددًا من الأحكام المتعلقة بالصيام التي قد يختلط على البعض فهمها.

الرئيس السيسي: تطوير شامل لمنظومة وزارة الداخلية وإعداد ضباط وضابطات وفق أعلى المعايير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لتطوير منظومة وزارة الداخلية المصرية، بما يسهم في إعداد كوادر أمنية مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة.

لن ننسى ما حدث في 2011.. أحمد موسى: الرئيس السيسي وجّه رسائل مهمة خلال إفطار أكاديمية الشرطة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته أكاديمية الشرطة؛ كانت مناسبة مهمة، حملت العديد من الرسائل القوية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بتجربة الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

خبير عسكري: القيادة السياسية توظف المناسبات لتوجيه رسائل للداخل والخارج.. والتصعيد قد يرفع أسعار النفط والغاز

قال اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير المستشارين بأكاديمية القادة والأركان إن القيادة السياسية المصرية تحرص على استغلال مختلف المناسبات والفعاليات الرسمية لتوجيه رسائل واضحة ومباشرة للداخل والخارج، في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

أحمد موسى: ماعندناش سجين واحد في مصر.. اسمه نزيل

سلّط الإعلامي أحمد موسى الضوء على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة السجون في مصر، مؤكدًا أن الدولة شهدت تحولًا كبيرًا في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، في إطار رؤية تهدف إلى تحسين أوضاع أماكن الاحتجاز وتقديم رعاية أفضل للنزلاء.

اعترف بخطئه.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

كشف الناقد الرياضي عصام شلتوت عن مفاجأة بشأن غرامة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بعد تخلفه عن السفر مع الفريق خلال مباراة ينج أفريكا التنزاني.

الرئيس السيسي: 15 عاما من التحديات للدولة.. وطورنا السجون لمراكز إصلاح ومعاملة إنسانية للنزلاء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الأعوام الخمسة عشر الأخيرة شهدت ضغوطًا وتداعيات أثرت بشكل كبير على مؤسسات الدولة، الأمر الذي تطلّب جهودًا استثنائية للحفاظ على استقرار البلاد.

صفات عظيمة نستفيد منها من صداقة رسول الله وأبو بكر الصديق

كشف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن علاقة الصداقة بين محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم ترد الدنيا مثلها، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون والصدق في الحياة.

جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية

كشف الفنان جمال سليمان، عن موقفه من بعض الخيارات السياسية والقيادية، مؤكدًا أنه يفضل التركيز على مسيرته الفنية.

شيماء سيف ترفض الميزان.. ورامز جلال: مش هتخس غير على أيدي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار بشأن حلقة الفنان رامز جلال في برنامج رامز ليفل الوحش، والذي استضاف خلاله الفنانة شيماء سيف.

رئيس الإمارات في وزارة الدفاع لمتابعة جهود تعزيز الجاهزية العملياتية

أجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة لوزارة الدفاع الإماراتية في ظل الظروف الراهنة، وفقا لما افادت به قناة اكسترا نيوز.

طارق فهمي: المنطقة تشهد محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض عبر القوة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري يقوم على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار والعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الطرح كان موجودا منذ بداية التوترات الأخيرة وما زال يمثل رؤية القاهرة للتعامل مع الأزمة الراهنة.