قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم السبت 14-3-2026

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
محمد صبيح

ننشر سعر الريال السعودي اليوم السبت 14-3-2026 .. حيث سجل سعر الريال السعودي ارتفاع ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليتجاوز مستوى 14 جنيها في حالات البيع في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي الان

وجاءت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية وفقا لآخر التحديثات كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
13.96 جنيه للشراء، و14.00 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
13.92 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر
13.92 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة
13.88 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت

سعر الريال السعودي في مصر

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى 13.96 جنيه للشراء و14.00 جنيها للبيع، بحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
13.88 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
13.50 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني
13.96 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
13.95 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
13.92 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
13.99 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
13.80 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
13.91 جنيه للشراء، و14.00 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي اليوم السبت الريال السعودي

