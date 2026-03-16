بتلاوة قرآنية من سورة طه.. انطلاق احتفالية القرآن الكريم بحزب الوفد

انطلقت منذ قليل احتفالية تسليم وتكريم الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم للعام السادس على التوالي، في المقر الرئيسي للحزب بالدقى، تحت رعاية وبحضور الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، وبتنظيم النائبة الدكتورة أمل رمزي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الاتصال السياسي، بحضور المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقى الرئيس الشرفى لحزب الوفد ، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف سابقا،والدكتور عمرو الورداني رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور القس بشير أنور راعى الأقباط الإنجليين بالجيزة وعدد من قيادات الوفد.



بدأ الحفل بتلاوة قرآنية من الطالب محمود جودة من سورة طه، كما تم خلال الإحتفالية تسليم وتكريم الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم للعام السادس على التوالي .

وكانت النائبة أمل رمزي قد أجرت المسابقة، تحت إشراف علماء الأزهر الشريف وبحضور قيادات الحزب والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية والأحزاب والعمل العام، يومي ٤ و٥ مارس الجاري، للأطفال من سن ٥ وحتى ١٢ عام.

وحددت "رمزى" جوائز لـ ٤ مستويات الأول لحفظة القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني لحفظة ٢٠ جزء، والمستوى الثالث لحفظة ١٥ أجزاء، والمستوى الرابع لحفظة ١٠ أجزاء من القرآن الكريم.

كما حضر من قيادات الوفد النائب الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد، وفؤاد بدراوى نائب رئيس الحزب، والنائب عباس حزين عضو مجلس الشيوخ، والسيد الصاوى عضو الهيئة العليا، والعميد محمد سمير مساعد رئيس الحزب،ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات.