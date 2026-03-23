أخبار التوك شو| وزير الطاقة الإيراني: الهجوم على البنية التحتية استهداف للشعب.. والجيش الإسرائيلي يتعهد بمواصلة الضربات على إيران وحزب الله

وزير الطاقة الإيراني: الهجوم على البنية التحتية استهداف للشعب

أكد وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي أن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للبلاد تمثل “هجومًا مباشرًا على الشعب الإيراني”، لكنها لن تؤثر على إمدادات الكهرباء للمواطنين، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

الجيش الإسرائيلي يتعهد بمواصلة الضربات على إيران وحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل ستواصل ضرب النظام الإيراني حتى تحقيق أهداف الحرب المعلنة، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية تتضمن مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة، مع تحقيق إنجازات ملموسة، لكنها ليست خالية من الخسائر.

اجتماع حاسم للكابينت.. نتنياهو يبحث تطورات الحرب على إيران ولبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكابينت المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سيعقد اجتماعًا اليوم برئاسة بنيامين نتنياهو، لبحث تطورات الحرب على كل من إيران ولبنان، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

تصعيد نووي خطير.. إيران تحذر من كارثة إشعاعية وتطالب بتحرك دولي عاجل

حذّر وزير خارجية إيران عباس عراقجي من تداعيات استهداف المنشآت النووية السلمية في إيران، معتبرًا أن الضربات التي طالت مواقع في “نطنز” وبالقرب من محطة “بوشهر” تمثل خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، وتنذر بعواقب خطيرة على المستويين الإنساني والبيئي، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “إكسترا نيوز”.

إيران تربط حرية الملاحة في هرمز بالسيادة وتتوعد واشنطن وتل أبيب

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا أمام جميع الدول، باستثناء من يحاول انتهاك الأراضي والسيادة الإيرانية، في إشارة واضحة إلى تمسك طهران بحقها في حماية حدودها ومصالحها الاستراتيجية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

الهجمات تتواصل على قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد وسط تصاعد التوترات الأمنية

أفادت هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، وقوع سلسلة من الهجمات استهدفت قاعدة فيكتوريا خلال 24 ساعة، في تطور أمني جديد يعكس تصاعد التوترات في محيط العاصمة العراقية.

تحرك مصري لاحتواء التصعيد الإقليمي.. اتصالات دبلوماسية مكثفة وتحذيرات من تداعيات خطيرة

كثّف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تحركاته الدبلوماسية خلال الساعات الماضية، حيث أجرى سلسلة من الاتصالات مع عدد من الوزراء والمسئولين في المنطقة، إلى جانب نظرائه في الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود مصرية لاحتواء تداعيات التصعيد الراهن ومنع انزلاقه إلى مستويات أكثر خطورة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

تصعيد خطير في جنوب لبنان.. إخلاء محيط جسر القاسمية وسط مخاوف من ضربة تستهدف شريانًا حيويًا

تشهد مناطق جنوب لبنان حالة من التوتر المتصاعد، مع تحركات ميدانية عاجلة أعقبت تهديدات إسرائيلية باستهداف بنى تحتية حيوية في المنطقة.

الصحة اللبنانية: 4 شهداء و7 جرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصحة اللبنانية، قال إن هناك 4 شهداء و7 جرحى بغارتين إسرائيليتين على بلدتي السلطانية والصوانة جنوبي لبنان.

تناول كميات كبيرة من الكعك قد يصيبك بأزمات قلبية.. جمال شعبان يحذر

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب القومي، أن شهر رمضان يترك أثرًا مختلفًا لدى كل شخص؛ فهناك من اكتسب منه التأمل والتدبر، وآخرون استطاعوا إنقاص أوزانهم والتخلص من الدهون الزائدة.