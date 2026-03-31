الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بتفعيل إجراءات مجابهة تداعيات سقوط الأمطار

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

وجّه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتفعيل إجراءات مجابهة تداعيات سقوط الأمطار، ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، وذلك تزامنًا مع سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة تشهدها المحافظة حاليًا، وفي ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار التقلبات الجوية.

وأكد المحافظ أهمية الرصد اللحظي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، مع تفعيل الربط الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية بلاغات أو تداعيات ناتجة عن الأمطار.

وكلّف المحافظ نائبه بلال حبش، بمتابعة تنفيذ الإجراءات المُعدة مسبقًا والمعتمدة وفق الدليل الإجرائي لمجابهة الأزمات والطوارئ، والتأكد من جاهزية كافة القطاعات للتعامل مع تداعيات الأمطار، خاصة في المناطق الأكثر عرضة لتجمعات المياه.

كما كلّف المحافظ السكرتير العام، كامل غطاس، بالمتابعة المستمرة لأداء رؤساء الوحدات المحلية، والتأكد من انتشار معدات شفط المياه وفرق العمل ميدانيًا، وتوافر الوقود اللازم لتشغيلها، مع رفع تقارير دورية على مدار اليوم.

وشدد المحافظ على قيام رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الميداني الفوري على مواقع تجمعات المياه والتعامل السريع معها، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ووحدات الإسعاف تحسبًا لأي حالات طارئة.

كما وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، لضمان انتظام واستمرارية الخدمات الحيوية وعدم تأثرها بسقوط الأمطار.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس


أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات


طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن


أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض


