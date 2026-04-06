بعد إشارة خارجة من طبيبة خلال مشادة في مستشفى دهب.. اعرف العقوبة بالقانون

أثارت واقعة طبيبة داخل مستشفى دهب حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام، عقب تداول مقطع فيديو يُظهرها وهي تشير بإصبعها خلال مشادة مع إحدى المريضات داخل المستشفى.

وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجنوب سيناء، التصرف الصادر عن الطبيبة، معتبرين أنه لا يليق داخل منشأة طبية، فيما أكد مصدر مسئول بالصحة بجنوب سيناء أن الطبيبة تعرضت لاستفزاز واضح، وكانت تحت ضغط العمل أثناء الواقعة.

وبدأت مديرية الصحة بجنوب سيناء تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما جرى.

من جانبه، قال الدكتور محمد وائل، نقيب أطباء جنوب سيناء، إنه تم تحرير محضر بالواقعة يتضمن تعرض الطبيبة لاعتداء لفظي أثناء تأدية عملها، مشيرًا إلى أن التصوير داخل المستشفيات والوحدات الصحية محظور بقرار رسمي.

وأكد أن النقابة تتابع الواقعة عن كثب، وقد تم تحرير محضر بقسم شرطة دهب.

وكان الفيديو المتداول قد أثار تفاعلًا واسعًا، حيث أظهر تفاصيل المشادة، فيما أفاد شهود عيان بأن المريضة وجهت عبارات مستفزة للطبيبة، من بينها: «قومي فيزي ركّبي لي محلول» و«طولك»، الأمر الذي أثار غضب الطبيبة ودفعها إلى رد الفعل الذي ظهر في المقطع.

