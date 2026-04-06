أخبار أسوان| زيارة أحمد فؤاد الثانى..تطبيق العمل من المنزل..الاحتفال بأحد الشعانين..وتعاون مشترك بين الأوقاف والجامعة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 5/4/2026 أحداث متنوعة.

فقد استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الملك أحمد فؤاد الثانى ، يرافقه نجله الأمير محمد على ، والوفد المرافق لهما وذلك لدى وصولهم إلى مطار أسوان الدولى.



عمرو لاشين يستقبل الملك أحمد فؤاد الثانى بمطار أسوان الدولى فى زيارته لزهرة الجنوب..شاهد

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام بتنفيذ حملات تفتيشية موسعة على محلات الجزارة والمخابز والأسواق .



محافظة أسوان : حملات تفتيشية لضبط الأسواق وخفض أسعار اللحوم ..صور

أعلنت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن تنظيم القافلة الطبية المجانية الأولى لعام 2026 والمتخصصة في جراحات التشوهات الخلقية للأطفال وتشوهات الحروق، وذلك في إطار فعاليات التعليم الطبي والإكلينيكي المستمر، وتعزيزًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع.



جامعة أسوان: تنظيم قافلة طبية مجانية لجراحات تشوهات الأطفال

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إنتظام سير العمل بمواقف السيرفيس والمواقع الخدمية المختلفة فى أول أيام تطبيق قرار تطبيق نظام "العمل من المنزل" ، والذى يستمر كل يوم أحد بشكل أسبوعى طوال شهر أبريل الجارى ، وهو ليس مجرد إجراء تنظيمى ، بل خطوة عملية تستهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الجهاز الإدارى .



في أول أيام تطبيق نظام العمل من المنزل.. محافظ أسوان: انتظام سير العمل بالمحافظة

جهود متنوعة

ترأس نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها صلاة القداس الإلهى بمناسبة عيد أحد الشعانين وذلك بكنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس (أبو سيفين) والشهيدة دميانة بمدينة أسوان الجديدة ، وسط أجواء روحية مفعمة بالفرح والبهجة.



مراسم القداس الإلهى لأحد الشعانين في أسوان ..صور

استقبل الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، وذلك فى إطار فتح آفاق التعاون المشترك بين مديرية أوقاف أسوان وجامعة أسوان.



تعاون مشترك بين مديرية الأوقاف وجامعة أسوان

نجحت جهود جمعية الأورمان فى إجراء 9 عمليات جراحية دقيقة في القلب لعدد من المرضى من أبناء قرى ومراكز محافظة أسوان، وذلك بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.



جمعية الأورمان تنجح فى إجراء 9 عمليات جراحية دقيقة بالقلب لعدد من المرضى

شهد الدكتور محمد حازم مدير مديرية أوقاف أسوان إفتتاح المعرض الحرفى والفني لطلبة وطالبات جامعة أسوان، حيث أشاد بما تضمنه المعرض من أعمال متميزة تعكس إبداعات الطلاب وقدراتهم الفنية، مؤكدًا أهمية دعم هذه المواهب وتشجيعها.



أوقاف أسوان تشارك بافتتاح المعرض الحرفى والفنى لطالبات الجامعة

شارك الدكتور محمد حازم مدير مديرية أوقاف أسوان فى فعاليات المؤتمر العلمى الأول لقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية، بدعوة كريمة من الدكتور محمد جابر عباس، عميد الكلية.



أوقاف أسوان تشارك بفعاليات المؤتمر العلمى الأول لقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية