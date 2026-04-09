رئيس الشيوخ يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال فريد: “قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تحية تقدير وإعزاز لشخصكم الكريم، وبعد، فيطيب لى بداية؛ بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أن أتقدم إلى قداستكم، وإلى جميع الإخوة المسيحيين في مصر، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد”.

وأضاف: “هذه المناسبة المجيدة؛ التى نستلهم منها جميعا أسمى معاني الأمل والمحبة والتسامح، وهي قيم نفتخر جميعاً بأنها راسخة في وجدان الشعب المصري”.

وتابع: “وفي ظل الأحداث الإقليمية الجارية، تأتى هذه المناسبة المجيدة؛ لتضفي أجواء روحانية تعم أرجاء الوطن، لتؤكد قوة النسيج الوطني المصري، وتماسك أبناء مصر جميعهم خلف قيادتها الحكيمة، مسلمين ومسيحيين، يداً واحدة، من أجل رفعة الوطن وأمنه واستقراره”.

واختتم: “وإذ أجدد التهنئة لقداستكم، فإنني أتقدم بخالص الأمنيات أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على قداستكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالأمن الأمان والوحدة والاستقرار”.