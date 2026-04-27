أستاذ علوم سياسية : واشنطن تواجه ورطة واضحة بسبب حرب إيران

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ علوم سياسية، إن إيران وأمريكا باتتا في مرحلة معقدة، حيث ترى واشنطن أن من غير المقبول رفع الحصار دون اتفاق نووي، بينما تلوّح إيران بإمكانية فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحرب ورفع القيود.

وأوضح محمد كمال، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الولايات المتحدة تواجه معضلة كبيرة تتمثل في أن “من السهل بدء حرب ولكن من الصعب إنهاؤها”، مشيرًا إلى أن واشنطن في ورطة حقيقية بشأن كيفية إنهاء الصراع، خاصة مع امتلاكها خيارًا عسكريًا مطروحًا.

ولفت محمد كمال إلى أن البعض يرى أن فترات وقف إطلاق النار قد تُستخدم كاستعداد لعمليات عسكرية أكثر شراسة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة صعبة جدًا في التعامل مع الأزمة.

وتابع: "السؤال المطروح حاليًا يتعلق بمدة قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في حصار إيران"، مشيرًا إلى أن واشنطن تواجه ورطة واضحة، بينما تبدو إيران في وضع أقل حدة رغم استمرار الحصار، نظرًا لاعتادها على العقوبات لفترات طويلة.