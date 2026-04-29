أستاذ دراسات إسرائيلي: حالة من الهلع والفزع داخل إسرائيل بسبب قدرات الجيش المصري

علق الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، على تنفيذ القوات المسلحة المصرية للمرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي بدر ٢٠٢٦ باستخدام الذخيرة الحية.



وقال محمد عبود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حالة من الهلع والفزع داخل إسرائيل بسبب قدرات الجيش المصري ".



وتابع محمد عبود :" فكرة تنفيذ مناورة القوات المسلحة بالقرب من الحدود الشرقية تزعج الإسرائيليين ويشعرون بخوف شديد ".

وأكمل محمد عبود :" الدوائر السياسية والإعلامية داخل إسرائيل تتناول أخبار مناورة بدر 2026 "، مضيفا:" حزب الليكود الإسرائيلي يحاول أن يتحدث عن فكرة العداء بين مصر وإسرائيل ".



ولفت محمد عبود :" الصهيوني إيدي كوهين اعتمد على خطاب تحريضي ضد مصر وتحدث بأن مناورة بدر 2026 انتهاك لمعاهدة السلام وهذا حديث غير صحيح على الغطلاق ".