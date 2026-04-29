إيقاف حارس سرقسطة 13 مباراة بعد واقعة اعتداء وشجار جماعي في مواجهة هويسكا

أعلن الاتحاد الإسباني إيقاف حارس ريال سرقسطة، استيبان أندرادا، لمدة 13 مباراة بسبب تصرف عنيف خلال مواجهة هويسكا في الدرجة الثانية، الحارس فقد أعصابه بعد طرده في الدقيقة 99 ووجه لكمة لخورخي بوليدو، ما أشعل شجارًا جماعيًا داخل الملعب.

العقوبة تضمنت 12 مباراة للسلوك العنيف، إضافة إلى مباراة واحدة بسبب الطرد، كما تم إيقاف حارس هويسكا داني خيمينيز 4 مباريات لتورطه في الاشتباك، ولاعب سرقسطة داني تاسندي لمباراتين بعد اعتداء تم رصده بالفيديو.

المباراة انتهت بفوز هويسكا بهدف دون رد وسط أجواء متوترة وأحداث غير رياضية.