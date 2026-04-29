فرح شعبان بعد طلاقها من علي غزلان: مفيش إنسان كامل ومقدرناش نكمل

أكدت الإعلامية فرح شعبان أنها تعلمت كثيرًا من تجربة الزواج، وحاولت جاهة أن تستمر زيجتها مع علي غزلان، ولكن إرادة الله لا مفر منها.

وتابعت فرح شعبان خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، :" كانت مقصرة في بعض الأشياء خلال فترة زواجها من علي غزلان، وبالتأكيد كانت لها مواقف إيجابية كثيرة معه، موضحة أنه لا يوجد شخص كامل.

،وأكملت فرح شعبان :" "مفيش إنسان كامل على وجه الأرض، بس أكيد ليا مواقف حلوة معاه، وأكيد في مواقف كنت مقصرة فيها، أنا مش ملاك ومش كاملة في كل حاجة، وعلي لما قال مش بعرف أطبخ، ده كلام بهزار ولكن كانت في أسباب تانية، وصلحت منها، بس للأسف مكملناش مع بعض".

وأضافت فرح شعبان أنها لا تدخل في مشاكل أو صراعات مع طليقها بسبب رؤية ابنهما، إذ اتفقا على ذلك بشكل ودي يرضي جميع الأطراف، مؤكدة: "مش هحرمه من ابنه، وهبقى إنسانة غير سوية لو ماعملتش كده".

