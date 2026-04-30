أخبار أسوان| اجتماع لرابطة مدن الأنهار.. وحملات تفتيشية للمخابز.. ودعم للمتعافين

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ24ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 29/4/2026 أحداث متنوعة.

فتحت عنوان " الأنهار فى مراحلها الإنتقالية " ، إفتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات الإجتماع الثانى لرابطة مدن الأنهار التابعة لمعهد الدراسات الآسيوية الدولى (IIAS) بجامعة لايدن بهولندا ، والذى إستضافه فرع جنوب الوادى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وذلك بحضور الدكتور الفيصل عبد الحميد مدير الفرع ، والدكتور شريف عز الدين عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية .

وحرص محافظ أسوان على الإستماع إلى إستفسارات وتساؤلات الحضور ، وقام بالرد عليها وفقاً لما هو ملموس على أرض الواقع .

وفى كلمته إستعرض المهندس عمرو لاشين الرؤية المتكاملة حول الجهود المبذولة لتحقيق التنمية بمحافظة أسوان بشكل عام ، ولا سيما لكونها مرتبطة بنهر النيل .

محافظ أسوان يفتتح فعاليات الاجتماع الثاني لرابطة مدن الأنهار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بقيادة المهندس مايكل ألفى جهوده من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية حيث تم المرو على 115 منشآة غذائية بمدن أسوان ودراو وإدفو ، وقد تم تحرير محضر إعدام لمصنعات " أجبان " منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بوزن 10 كجم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة .

حملات مكثفة لهيئة سلامة الغذاء بأسوان

جهود متنوعة

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتنظيم زيارة ميدانية لمركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة للمسئولين بمديرية العمل ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وإدارة مشروعك بهدف تمكين المتعافين وتأهيلهم للاندماج الإيجابي فى سوق العمل .

دعم المتعافين من الإدمان وتأهيلهم لسوق العمل بأسوان

واصلت الأجهزة التموينية حملاتها التفتيشية على مستوى مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أى تلاعب بالمنظومة .



أسوان.. تحرير 35 محضرًا لضبط مخالفات المخابز البلدية