رئيس مياه الغربية: تدخلنا لحل مشكلة طفح المصرف المغطى بنفق أبو دراع بسكة قطور بالمحلة

وجه اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، فرع الشركة بالمحلة الكبرى للتعاون مع الموارد المائية والري في مواجهة أزمة طفح مياه المصرف المغطى بنفق أبو دراع بمدينة المحلة الكبرى.



دعم محافظ الغربية

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات معالي اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وبالتنسيق مع السيد المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ.



على الفور، تم الدفع بكافة المعدات اللازمة والمتخصصة من كباش ونافوري وسيارات كسح، للعمل على إزالة تراكمات المياه داخل النفق والتعامل مع أسباب المشكلة، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وضمان سلامتهم.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد رئيس الشركة أن مياه الغربية لا تدخر أي جهد في التعاون مع مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة لحل أي مشكلة تؤرق المواطنين، مشددًا على أن خدمة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الشركة.

الجدير بالذكر أن المنطقة المجاورة لنفق أبو دراع غير مخدومة بشبكات الصرف الصحي التابعة للشركة، ولا توجد أي أعمال تخص الشركة بالنفق أو المنطقة المحيطة به، إلا أن معدات الكسح التابعة للشركة تعمل حاليًا على رفع المياه المتراكمة دعمًا للجهود المشتركة.

رفع كفاءة الخدمات

كما وجه أهالي المنطقة الشكر لمعالي المحافظ ونائبه، ولشركة مياه الغربية على سرعة التدخل وحل المشكلة وإزالة أسبابها، بما يعكس تكامل الأجهزة التنفيذية لخدمة المواطن.