رسميًا.. النقل تعلن أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل ومواعيد الرحلات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خالد يوسف

أعلنت وزارة النقل تطبيق منظومة تعريفة مرنة لـ أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل، حيث تم تقسيم المسار إلى 4 مناطق، وفق عدد المحطات التي يقطعها الراكب.

تحديد أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل

أعلنت وزارة النقل، عن أسعار تذاكر واشتراكات استخدام مونوريل شرق النيل؛ تسهيلًا على المواطنين، وذلك بالتزامن مع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، لخدمة جمهور الركاب.

وأكدت النقل، أنها راعت عند تقدير قيمة تذكرة المونوريل، أن تكون بنصف القيمة المالية للمواصلات البديلة، كما روعي عند تحديد قيمة الاشتراكات أن تصل نسبة الخصم بها إلى 50% من قيمة التذكرة؛ لتشكل قيمة الاشتراكات ربع قيمة ثمن المواصلات البديلة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تسهيلًا على الركاب، بالتزامن مع تقديم أعلى مستويات الخدمة لهم من خلال قطارات المونوريل التي تشكل نقلة حضارية مهمة في وسائل النقل الجماعي في مصر.

أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل

أكدت وزارة النقل، أن التشغيل الفعلي للتذاكر بأسعارها الرسمية يبدأ اعتبارًا من غدٍ السبت 9 مايو؛ عقب فترة تشغيل تجريبي مجانية لمدة 3 أيام بدأت من الأربعاء الماضي وحتى اليوم الجمعة 8 مايو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

ـ بحد أقصى 5 محطات.. 20 جنيهًا للمنطقة الواحدة.

ـ بحد أقصى 10 محطات.. 40 جنيهًا لمنطقتين.

ـ بحد أقصى 15 محطة.. 55 جنيهًا لثلاث مناطق.

ـ بحد أقصى 22 محطة.. 80 جنيهًا لرحلة كاملة على طول الخط.

مواعيد تشغيل المونوريل

أوضحت وزارة النقل أن التشغيل اليومي لمونوريل شرق النيل سيكون من الساعة 6 صباحًا وحتى 6 مساءً، على مدار أيام الأسبوع، ضمن المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي لخدمة الركاب بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعتمد تشغيل المونوريل على نظام تقاطر منتظم، حيث تتحرك القطارات بفاصل زمني يصل إلى 3 دقائق بين كل قطار وآخر خلال ساعات التشغيل، مع خطة مستقبلية لتقليل زمن التقاطر إلى 90 ثانية فقط مع زيادة الإقبال وكثافة التشغيل، ويعمل النظام بالكامل دون سائق.

محطات المونوريل

وحول محطات المونوريل، فإن المرحلة الأولى من المشروع تضم 16 محطة رئيسية، تبدأ من محطة المشير طنطاوي وتنتهي بمحطة مدينة العدالة، مرورًا بالمحطات التالية:

وان ناينتي

المستشفى الجوي

النرجس

المستثمرين

اللوتس

جولدن سكوير

بيت الوطن

مسجد الفتاح العليم

الحي R1

الحي R2

المال والأعمال

مدينة الفنون والثقافة

الحي الحكومي

مسجد مصر

مدينة العدالة

أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل

أشار بيان وزارة النقل، إلى أسعار اشتراكات استخدام المونوريل، حيث أتاحت الوزارة نظامًا مميزًا للاشتراكات يسهم في تخفيض قيمة التذكرة بنسبة 50% لكل أنواع الاشتراكات (الأسبوعية - الشهرية - الربع سنوية)، كالتالي:

أولا: الاشتراك الأسبوعي (14 رحلة، ومدة صلاحية 14 يومًا) 

- منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 140 جنيهًا بنسبة تخفيض 50%.

- منطقتين بعدد 10 محطات بقيمة 280 جنيهًا بنسبة تخفيض 50%.

- 3 مناطق بعدد 15 محطة بقيمة 385 جنيهًا بنسبة تخفيض 50%.

- 4 مناطق "الخط كامل" بعدد 22 محطة بقيمة 560 جنيهًا بنسبة تخفيض 50%.

ثانيا: الاشتراك الشهري (60 رحلة، بمدة صلاحية 60 يومًا)

- منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 600 جنيه بنسبة تخفيض 50%.

- منطقتين بعدد 10 محطات بقيمة 1200 جنيه بنسبة تخفيض 50%

- 3 مناطق بعدد 15 محطة بقيمة 1650 جنيهًا بنسبة تخفيض 50%.

- 4 مناطق "الخط كامل" بعدد 22 محطة بقيمة 2400 جنيه بنسبة تخفيض 50%.

ثالثا: الاشتراك الربع سنوي (180 رحلة، بمدة صلاحية 180 يومًا) 

- منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 1800 جنيه بنسبة تخفيض 50%.

- منطقتين بعدد 10 محطات بقيمة 3600 جنيه بنسبة تخفيض 50%.

- 3 مناطق بعدد 15 محطة بقيمة 4950 جنيهًا بنسبة تخفيض 50%.

- 4 مناطق "الخط كامل" بعدد 22 محطة بقيمة 7200 جنيه بنسبة تخفيض 50%.

وأوضح بيان الوزارة أن المرحلة الأولى بالكامل بالنسبة للموظفين بالعاصمة الجديدة يبلغ عدد محطاتها 14 محطة فقط، وذلك من محطة المشير طنطاوي حتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، وبالتالي فإن جميع تذاكر واشتراكات الموظفين ستقع بحد أقصى في المنطقة الثالثة من منظومة التذاكر والاشتراكات.

