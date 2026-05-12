إزالة 22 حالة تعدٍّ ضمن الموجة الـ29 لإزالة التعديات بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، موجهًا بضرورة استمرار تنفيذ الإزالات المستهدفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها.

توجيهات محافظ الغربية

وتمكنت الحملات اليوم من إزالة 22 حالة تعدٍّ، شملت مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، والتعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الحالات التي تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على سرعة التدخل الفوري وإزالة المخالفات في المهد.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن ملف إزالة التعديات يحظى بأولوية قصوى في المتابعة اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية والأجهزة الأمنية لتحقيق المستهدف من حملات الإزالة، مشددًا على عدم السماح بعودة أي تعديات مرة أخرى بعد إزالتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.