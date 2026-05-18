شهادات البنك الأهلي 2026.. عوائد تصل 22% وحلول إدخارية تناسب الجميع

أطلق البنك الأهلي المصري، باقة متكاملة من الأوعية الادخارية لعام 2026، تهدف إلى توفير خيارات متنوعة تجمع بين العائد المرتفع، المرونة في الصرف، والحماية التأمينية، لمواكبة تطلعات العملاء في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

1. الشهادات ذات العائد المتدرج (خيار الاستثمار التصاعدي)

تعد هذه الشهادات الأبرز لمن يبحث عن عائد مرتفع في البداية، وتتوفر بنظامين:

العائد السنوي: شهادة لمدة 3 سنوات، تمنح 22% في السنة الأولى، و17.5% في الثانية، و13% في الثالثة، ويبدأ الشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد الشهري: توفر عائداً مستمراً بنسبة 21% للسنة الأولى، و16.25% للثانية، و12% للثالثة، مما يجعلها الخيار الأمثل لأصحاب الدخل الشهري.

2. الشهادات ذات العائد الثابت (الاستقرار طويل الأجل)

وللراغبين في ضمان دخل ثابت ومستقر طوال مدة الشهادة:

الشهادة البلاتينية الثلاثية: تمنح عائداً ثابتاً بنسبة 17.25% يُصرف شهرياً لمدة 3 سنوات.

الشهادة الخماسية: تمتد لـ 5 سنوات بعائد شهري ثابت قدره 14.25%.

3. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير (مرونة السوق)

وتستهدف هذه الشهادة العملاء الراغبين في ربط مدخراتهم بقرارات البنك المركزي، حيث تقدم حالياً عائداً ربع سنوي بنسبة 19.25% (مرتبط بسعر الإيداع بالمركزي + 0.25%)، وتتأثر صعوداً وهبوطاً مع تحركات أسعار الفائدة الرسمية.

4. شهادة "أمان المصريين" (الادخار والحماية التأمينية)

تعتبر وعاءً ادخارياً واجتماعياً فريداً للفئة العمرية (18-59 عاماً):

العائد: 13% ثابت يُصرف في نهاية مدة الشهادة (3 سنوات).

المزايا التأمينية: وثيقة تأمين على الحياة (بدون كشف طبي) بتعويضات تصل إلى 250 ألف جنيه في حالات الحوادث، و50 ألف جنيه للوفاة الطبيعية.

الحوافز: الدخول في سحب ربع سنوي على 200 جائزة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل منها (معفاة من الضرائب).

المزايا الإضافية والخدمات المصرفية

ويتيح البنك الأهلي لكافة حاملي هذه الشهادات (باستثناء شروط محددة لبعض الأنواع) ميزات مرنة تشمل:

الاقتراض بضمان الشهادة: إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية تصل لنسبة كبيرة من قيمة الشهادة.

البطاقات الائتمانية: إصدار كروت الائتمان بضمان الوعاء الادخاري.

الاسترداد: إمكانية استرداد قيمة الشهادة وفقاً للقواعد والشروط الزمنية المنظمة لكل وعاء.