وزير الخارجية: الحل السياسي وحده قادر على إنهاء أزمات الشرق الأوسط

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط تتطلب حلولًا سياسية ودبلوماسية، مؤكدا أنه لا يمكن إنهاء أزمات المنطقة عبر الخيار العسكري.



وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أعرب عبد العاطي عن أمل مصر في عودة المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران قريبًا، مجددًا إدانة القاهرة للهجمات التي تعرضت لها دول الخليج والأردن والعراق.



وأكد الوزير أن العلاقات بين مصر وإسبانيا شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدريد، والتي أسهمت في رفع مستوى التعاون بين البلدين إلى شراكة استراتيجية.



وأضاف أن زيارة ملك إسبانيا إلى مصر ومشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير تعكس عمق الروابط بين القاهرة ومدريد، فضلًا عن وجود توافق في الرؤى السياسية والاقتصادية بين الجانبين.