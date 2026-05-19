بعد وفاته المفاجئة.. تفاصيل عزاء الفنان الشاب محمد حسن الجندي

أعلنت الفنانة منة بدر تيسير، موعد عزاء صديقها الفنان الشاب الراحل محمد حسن الجندي، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 14 مايو.

وكتبت منة بدر تيسير، عبر انستجرام: «عزاء محمد حسن الجندي.. يوم الخميس ۲۱ مايو.. بمسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الاعظم .. شكرا دكتور اشرف ذكي و عزوز عادل».

وفاة محمد حسن الجندي

ورحل عن عالمنا يوم الخميس 14 مايو، الفنان الشاب محمد حسن الجندي، بشكل مفاجئ.

وكتب صديقه نور عفيفي، عبر فيسبوك: «سلام يا صديقي الغالي واخويا الاغلي واجدع وانقي وارقي خلق الله تعالى.. رحل اليوم الي رحمة الله تعالى الصديق والاخ ورفيق الدرب الفنان محمد حسن الجندي كان شاهدا وشريكاً في رحلة مليئة بالنجاح والعمل والسفر وأخوة صادقة».

وأضاف: «لم استوعب ولكنه القدر وقضاء الله وإن لله وإنا اليه .. راجعون ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى يارب العالمين ويصبرنا .. البقاء والدوام لله .. سلام يا صديقي».