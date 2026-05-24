السياحة الدينية: مخيماتنا بأماكن مميزة ونتواصل مع الشركات والضيافة لتلافي أية ملاحظات فورا

أكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الساعات الماضية شهدت تسليم مخيمات الحج السياحي بكافة برامجه و انواعه الي شركات السياحة ، استعداداً لتصعيد ووصول الحجاج ، مشيرا إلى أن عملية استلام المخيمات ستنتهي اليوم.

الدقة في مراجعة المخيمات

وأضاف أحمد إبراهيم إنه رغم ان الجميع من وزارة وغرفة وشركات بالإضافة إلى الشركة السعودية المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة بذلوا جهدا كبيرا استعدادا للحج ، لكن هذا لا يمنع من الدقة في مراجعة المخيمات والتاكد من كافة التفاصيل ، وهو ما يميز الحج السياحي المصري ، مشيرا إلى أن هذه المراجعات الدقيقة رصدت بعض الملاحظات البسيطة بعدد من المخيمات ، ورغم أن تلك الملاحظات غير مؤثرة تماما على اقامة الحجاج بالمخيمات ، إلا انه يتم علاجها وتلافيها فورا والتأكد من الجاهزية التامة للمخميات لاستقبال الحجاج.

وقال رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن دور الغرفة وممثليها في البعثة لن يتوقف عن تسليم المخيمات الى الشركات إنما سيستمر بأعمال المتابعة والتنسيق علي مدار الساعة طوال تواجد الحجاج بمنى وعرفات وحتي مغادرتها آخر أيام التشريق ، وأثنى على الجهد الكبير الذي بذلته شركة خدمات الحج وسرعة استجابتها لمطالب الغرفة والشركات

تجهيزات متميزة



وأوضح أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ان جميع مخيمات الحج السياحي هذا العام، "الخمس نجوم والاقتصادي والبري" تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات، ومزودة بأجهزة تكييف حديثة عالية الكفاءة، إلى جانب توفير كافة الخدمات اللوجستية والمعيشية للحجاج داخل المخيمات إلى جانب رفع كفاءة التكييف داخل المخيمات، وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة على الأرض من اللجان المشتركة لرصد مستوى الخدمات لحظة بلحظة، مع صلاحيات كاملة للتدخل الفوري حال وجود أي ملاحظات تتعلق بالإقامة أو التغذية أو حركة الحجاج.