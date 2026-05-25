شعبة القصابين: كيلو الضأن القايم من 230 لـ250 جنيها.. والعجول من 190 لـ205

أكد مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن متوسط سعر كيلو الضأن القايم من 230 لـ 250 جنيه .



وقال مصطفى وهبة في مداخلة هاتفية على قناة " المحور "، :" سعر لحوم العجول من 190 لـ 205 جنيه قايم".

وتابع مصطفى وهبة :" يتم طرح لحوم الأضاحي بأسعار مناسبة في كافة انحاء الجمهورية ".

وأكمل مصطفة وهبة :" سعر كيلو اللحوم الضان من 450 لـ 470 جنيه وسعر اللحوم الكندوز من 450 لـ 470 ".

وتابع مصطفى وهبة :" بعد عيد الأضحى أسعار اللحوم تنخفض من جديد والمعروض هذا العام كبير من العجول والضاني والسعر لم يرتفع عن العام الماضي إلا بأرقام طفيفة ".

