أخبار التكنولوجيا..ساعة ريلمي المنتظرة بتصميم مميز ومواصفات قوية وبسعر مفاجأة وسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باوربنك في الأسواق

ساعة ريلمي المنتظرة .. تصميم مميز ومواصفات قوية



أطلقت شركة ريلمي ساعة Watch S5 بشاشة AMOLED دائرية، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مدمج، وبطارية تدوم حتى 16 يومًا مع الاستخدام العادي. كما تتميز الساعة بتصميم مختلف بشكل ملحوظ عن طرازات الشركة المستطيلة السابقة.

بسعر مفاجأة وسرعة شحن طلقة .. إليك أفضل باوربنك في الأسواق

أطلقت شركة Baseus باوربنك جديدًا بقدرة 30 واط وسعة 20000 مللي أمبير، وتكمن ميزته الرئيسية في سهولة حمله دون الحاجة إلى حمل كابلات الشحن. يبلغ سعره 99 يوانًا (14 دولارًا أمريكيًا)

تم تصميم الباوربنك بتكوين 2C+1A+1 Lightning. ويحتوي على كابلين مدمجين مخفيين بدقة على جانب الهيكل. يدعم كابل USB-C الشحن السريع ثنائي الاتجاه بقدرة تصل إلى 30 واط

أبرزها نظام كاميرات متطور.. إليك أهم مواصفات هاتف Honor Magic 9

تُشير التقارير إلى أن شركة Honor تعمل على سلسلة Magic 9، والتي يُقال إنها ستضم عدة طرازات.

وقد أشار تسريب من المُسرّب Digital Chat Station في يناير من هذا العام إلى أن هاتف Honor Magic 9 للألعاب قد يأتي بشاشة مقاس 6.36 بوصة ، بينما قد يُجهز هاتف Magic 9 Pro/Pro Max بشاشة مقاس 6.85 بوصة .

بشاشة عملاقة وقدرة شحن جبارة.. ما مواصفات الهاتف المنتظر من OnePlus؟

تتوالى الشائعات حول هاتف OnePlus 16، حيث كشفت الشركة العام الماضي عن تفاصيل جديدة. ففي هاتف OnePlus 15 ، رفعت الشركة معدل تحديث الشاشة إلى 165 هرتز

تشير التقارير إلى أن شاشة OnePlus 16 قد تدعم معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز. ويبدو أن تسريبًا جديدًا، من حساب Smart Pikachu، يكشف عن معدل تحديث أكثر دقة. إليك أهم مواصفات الهاتف