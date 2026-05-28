النادي المصري: توفير أوتوبيسات لسفر مشجعيه لحضور مباراته مع زد إف سي

أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي عن مساهمته في توفير أوتوبيسات "مجانية" لسفر مشجعي النادي لحضور مباراة المصري وزد إف سي.

مجلس المصرى يوفر أوتوبيسات لأياب كأس الرابطة

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصرى ان الفرصة متاحة أمام مشجعي النادى المسجلين على منظومة تذكرتي والحاجزين لتذاكر مباراة الفريق الأول المقبلة والتي تجمعه بنظيره فريق زد إف سي بإياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر إقامة المباراة على ملعب ستاد السويس الجديد في الخامسة مساء الاثنين المقبل الموافق الأول من يونيو القادم.